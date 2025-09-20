Главный неонатолог минздрава рассказал, в каком возрасте лучше заводить первого ребёнка

Қазақ тіліне аудару

Фото: Pixabay

В интервью ТАСС Дмитрий Иванов заявил, что с медицинской точки зрения наиболее благоприятным временем для появления первого ребёнка является возраст до 25 лет.

По словам эксперта, человеческий организм за последние тысячелетия практически не изменился, и именно в этот период создаются наиболее подходящие физиологические условия для зачатия и вынашивания ребёнка. После 25 лет в организме происходят гормональные изменения, увеличивается риск возникновения проблем со здоровьем, что может осложнить процесс беременности.

Иванов отметил, что с возрастом у многих людей проявляются эндокринные особенности, склонность к набору лишнего веса, а также нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, включая скачки давления. Эти факторы способны повлиять не только на успешность зачатия, но и на течение беременности, а также здоровье будущего ребёнка.

В то же время специалист обратил внимание, что в современной практике большинство семей решают завести ребёнка ближе к 30 годам. Такая тенденция связана с тем, что молодые люди в первую очередь стремятся получить образование, построить карьеру и наладить личную жизнь, а уже после этого переходят к созданию семьи.