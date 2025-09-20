18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.19
636.44
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.09.2025, 15:28

Главный неонатолог минздрава рассказал, в каком возрасте лучше заводить первого ребёнка

Новости Мира 0 707

Главный неонатолог Минздрава России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов назвал оптимальный возраст для рождения ребенка, передает Lada.kz со ссылкой на Стерлеград.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В интервью ТАСС Дмитрий Иванов заявил, что с медицинской точки зрения наиболее благоприятным временем для появления первого ребёнка является возраст до 25 лет.

По словам эксперта, человеческий организм за последние тысячелетия практически не изменился, и именно в этот период создаются наиболее подходящие физиологические условия для зачатия и вынашивания ребёнка. После 25 лет в организме происходят гормональные изменения, увеличивается риск возникновения проблем со здоровьем, что может осложнить процесс беременности.

Иванов отметил, что с возрастом у многих людей проявляются эндокринные особенности, склонность к набору лишнего веса, а также нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, включая скачки давления. Эти факторы способны повлиять не только на успешность зачатия, но и на течение беременности, а также здоровье будущего ребёнка.

В то же время специалист обратил внимание, что в современной практике большинство семей решают завести ребёнка ближе к 30 годам. Такая тенденция связана с тем, что молодые люди в первую очередь стремятся получить образование, построить карьеру и наладить личную жизнь, а уже после этого переходят к созданию семьи.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?