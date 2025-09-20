Словно в пропасть: почему возникает ощущение падения во сне и как с ним справиться

Қазақ тіліне аудару

Врачи объяснили, почему во сне возникает ощущение падения, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Pixabay

Только человек начинает погружаться в сон, как тело внезапно вздрагивает, возникает чувство падения, и сердце будто замирает. Это явление медики называют гипнотическим рывком – непроизвольным подёргиванием мышц, происходящим на границе сна и бодрствования.

Специалисты отмечают, что точные причины этого феномена пока неизвестны. Согласно одной из версий, при расслаблении мышц мозг ошибочно воспринимает это состояние как угрозу падения и активирует защитный сигнал. Другая гипотеза предполагает, что рывки вызваны хаотичными нервными импульсами, возникающими при переходе ко сну, сообщает Medical News Today.

Есть и факторы, которые могут усиливать такие «толчки». К ним относятся:

стрессовые ситуации;

физическая и умственная усталость;

нарушение режима сна и бодрствования;

употребление кофе, никотина или интенсивные тренировки поздно вечером.

Врачи советуют не игнорировать подобные проявления, если они становятся слишком частыми. В этом случае стоит пересмотреть образ жизни: наладить регулярный сон, избегать стимуляторов в вечернее время, снизить уровень стресса и создать спокойную атмосферу в спальне.