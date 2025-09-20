Словно в пропасть: почему возникает ощущение падения во сне и как с ним справиться

Только человек начинает погружаться в сон, как тело внезапно вздрагивает, возникает чувство падения, и сердце будто замирает. Это явление медики называют гипнотическим рывком – непроизвольным подёргиванием мышц, происходящим на границе сна и бодрствования.
Специалисты отмечают, что точные причины этого феномена пока неизвестны. Согласно одной из версий, при расслаблении мышц мозг ошибочно воспринимает это состояние как угрозу падения и активирует защитный сигнал. Другая гипотеза предполагает, что рывки вызваны хаотичными нервными импульсами, возникающими при переходе ко сну, сообщает Medical News Today.
Есть и факторы, которые могут усиливать такие «толчки». К ним относятся:
Врачи советуют не игнорировать подобные проявления, если они становятся слишком частыми. В этом случае стоит пересмотреть образ жизни: наладить регулярный сон, избегать стимуляторов в вечернее время, снизить уровень стресса и создать спокойную атмосферу в спальне.
Комментарии0 комментарий(ев)