Володин: трудовые мигранты должны приезжать в Россию без семей

Қазақ тіліне аудару

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что иностранцы, приезжающие в страну ради заработка, не должны ввозить с собой семьи, так как это выходит за рамки целей трудовой миграции, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Вячеслав Володин, комментируя политику в отношении трудовой миграции, подчеркнул, что приезд иностранных граждан должен быть ограничен исключительно работой.

Если мы говорим о трудовой миграции, приезжают люди работать в страну — отработали и уехали. Причем здесь семьи, дети? Там уже другие требования. Поэтому очень правильно то, что наконец-то профильное министерство свою позицию сформулировало, и мы ее будем поддерживать и разделять, -отметил Володин.

Ранее глава Минэкономики России сообщил, что ключевая задача правительства – повышение производительности труда у местного населения. В долгосрочной перспективе власти не планируют полагаться на массовый приток иностранной рабочей силы.

По данным МВД РФ, в стране сегодня насчитывается около 670 тысяч нелегальных мигрантов.

Контекст

Согласно статистике Росстата, в России постоянно проживает примерно 600 тысяч граждан Казахстана, а ещё сотни тысяч приезжают временно – для работы или учёбы. Казахстан входит в тройку государств, граждане которых чаще всего переселяются в Россию.

С января 2025 года в стране изменились правила въезда для иностранцев: ужесточены условия получения патента на работу, усилен контроль за документами и введены ограничения на перевозку семей вместе с трудовыми мигрантами.