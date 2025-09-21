18+
20.09.2025, 21:11

Врач перечислила правила борьбы с алкогольным отравлением

Новости Мира 0 589

С легким алкогольным отравлением можно справиться самостоятельно, но при более тяжёлых случаях необходима медицинская помощь, предупредила терапевт сети клиник «Семейная» Наталья Матвеева, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Когда можно обойтись без врачей

По словам специалиста, самостоятельно допустимо лечить только лёгкие формы отравления. Если же состояние ухудшается или сопровождается серьёзными симптомами, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Как вывести токсины

Матвеева отметила, что главное в первые часы – как можно скорее вывести из организма остатки алкоголя. Если после последнего употребления прошло не более 30-60 минут, целесообразно промыть желудок. Это позволяет удалить часть спиртного, ещё не всосавшегося в кровь.

Восстановление водного баланса

Чтобы избежать обезвоживания, врач рекомендовала пить больше жидкости. Подойдут чистая вода комнатной температуры, негазированная минеральная вода, огуречный или капустный рассол (но не маринад с уксусом), а также травяные настои – мяты, ромашки или зверобоя. Дополнительно следует принять сорбенты, которые связывают продукты распада алкоголя в кишечнике.

Свежий воздух и движение

Доктор подчеркнула, что при отравлении важно обеспечить доступ кислорода. По её словам, если самочувствие позволяет, лучше не ложиться спать сразу, а немного прогуляться на свежем воздухе, что способствует ускорению обмена веществ. В противном случае можно просто проветрить комнату.

Контрастный душ перед сном

Перед отдыхом полезно принять контрастный душ. Такая процедура стимулирует кровообращение и помогает организму быстрее восстановиться после отравления, добавила Матвеева.

