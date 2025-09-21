Эксперт перечислил опасные игрушки для домашних животных

Қазақ тіліне аудару

Не все игрушки для кошек и собак безопасны: некоторые из них могут содержать токсичные вещества или мелкие детали, опасные для здоровья питомцев, предупредил в беседе с Лентой.ру директор фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров, передает Lada.kz .

Фото: Pixabay

Токсичные материалы в составе игрушек

По словам специалиста, в жевательных игрушках и резиновых мячах нередко используется поливинилхлорид (ПВХ). Сам по себе материал безопасен, однако производители часто добавляют к нему химические соединения для повышения гибкости и прочности.

Опасность могут представлять:

Фталаты – при жевании они попадают в слюну и организм, что со временем способно вызвать поражение почек и печени;

бисфенол А – используется для придания прочности, но негативно влияет на гормональную систему животных и может вызывать нарушения в поведении;

формальдегид и бром – применяются для снижения воспламеняемости, однако токсичны для организма;

мышьяк и свинец – встречаются в составе ярких красок, которыми покрывают, например, теннисные мячи. Эти вещества способны накапливаться в организме и приводить к хроническим отравлениям.

Риски удушья и кишечных проблем

Помимо отравлений, Балагуров указал и на механические опасности. Проглоченные мелкие детали могут привести к удушью или непроходимости кишечника. К таким рискам относятся:

мягкие игрушки с пластиковыми глазами и пуговицами;

конструкторы и другие изделия с мелкими частями;

дразнилки с перьями и легко отрывающимися элементами.

Эксперт посоветовал внимательно осматривать игрушку перед покупкой и удалять все ненадёжно закреплённые детали.

Безопасные материалы для игр

Чтобы снизить риски, стоит выбирать изделия из натуральных материалов. По словам Балагурова, наибольшую безопасность обеспечивают игрушки из резины, хлопка, каучука, джута и шерсти. Они не содержат токсичных соединений, достаточно прочные и при этом мягкие, чтобы не повредить зубы питомца.

Как распознать опасный товар

Сигналом о низком качестве может стать:

сильный химический запах;

чрезмерно яркая окраска;

наличие трещин или повреждений.

Рекомендации по выбору

Для собак эксперт рекомендовал прочные резиновые кольца, мячи из натурального каучука или хлопковые канаты. Для кошек подойдут удочки-дразнилки с прочно закреплёнными элементами, мягкие мышки без пластиковых деталей, а также шарики из прессованной бумаги или войлока.