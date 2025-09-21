Эксперт перечислил опасные игрушки для домашних животных

Не все игрушки для кошек и собак безопасны: некоторые из них могут содержать токсичные вещества или мелкие детали, опасные для здоровья питомцев, предупредил в беседе с Лентой.ру директор фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров, передает Lada.kz.
По словам специалиста, в жевательных игрушках и резиновых мячах нередко используется поливинилхлорид (ПВХ). Сам по себе материал безопасен, однако производители часто добавляют к нему химические соединения для повышения гибкости и прочности.
Опасность могут представлять:
Помимо отравлений, Балагуров указал и на механические опасности. Проглоченные мелкие детали могут привести к удушью или непроходимости кишечника. К таким рискам относятся:
Эксперт посоветовал внимательно осматривать игрушку перед покупкой и удалять все ненадёжно закреплённые детали.
Чтобы снизить риски, стоит выбирать изделия из натуральных материалов. По словам Балагурова, наибольшую безопасность обеспечивают игрушки из резины, хлопка, каучука, джута и шерсти. Они не содержат токсичных соединений, достаточно прочные и при этом мягкие, чтобы не повредить зубы питомца.
Сигналом о низком качестве может стать:
Для собак эксперт рекомендовал прочные резиновые кольца, мячи из натурального каучука или хлопковые канаты. Для кошек подойдут удочки-дразнилки с прочно закреплёнными элементами, мягкие мышки без пластиковых деталей, а также шарики из прессованной бумаги или войлока.
Комментарии0 комментарий(ев)