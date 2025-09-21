18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.19
636.44
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.09.2025, 09:12

Эксперт перечислил опасные игрушки для домашних животных

Новости Мира 0 323

Не все игрушки для кошек и собак безопасны: некоторые из них могут содержать токсичные вещества или мелкие детали, опасные для здоровья питомцев, предупредил в беседе с Лентой.ру директор фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров, передает Lada.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Токсичные материалы в составе игрушек

По словам специалиста, в жевательных игрушках и резиновых мячах нередко используется поливинилхлорид (ПВХ). Сам по себе материал безопасен, однако производители часто добавляют к нему химические соединения для повышения гибкости и прочности.

Опасность могут представлять:

  • Фталаты – при жевании они попадают в слюну и организм, что со временем способно вызвать поражение почек и печени;
  • бисфенол А – используется для придания прочности, но негативно влияет на гормональную систему животных и может вызывать нарушения в поведении;
  • формальдегид и бром – применяются для снижения воспламеняемости, однако токсичны для организма;
  • мышьяк и свинец – встречаются в составе ярких красок, которыми покрывают, например, теннисные мячи. Эти вещества способны накапливаться в организме и приводить к хроническим отравлениям.

Риски удушья и кишечных проблем

Помимо отравлений, Балагуров указал и на механические опасности. Проглоченные мелкие детали могут привести к удушью или непроходимости кишечника. К таким рискам относятся:

  • мягкие игрушки с пластиковыми глазами и пуговицами;
  • конструкторы и другие изделия с мелкими частями;
  • дразнилки с перьями и легко отрывающимися элементами.

Эксперт посоветовал внимательно осматривать игрушку перед покупкой и удалять все ненадёжно закреплённые детали.

Безопасные материалы для игр

Чтобы снизить риски, стоит выбирать изделия из натуральных материалов. По словам Балагурова, наибольшую безопасность обеспечивают игрушки из резины, хлопка, каучука, джута и шерсти. Они не содержат токсичных соединений, достаточно прочные и при этом мягкие, чтобы не повредить зубы питомца.

Как распознать опасный товар

Сигналом о низком качестве может стать:

  • сильный химический запах;
  • чрезмерно яркая окраска;
  • наличие трещин или повреждений.

Рекомендации по выбору

Для собак эксперт рекомендовал прочные резиновые кольца, мячи из натурального каучука или хлопковые канаты. Для кошек подойдут удочки-дразнилки с прочно закреплёнными элементами, мягкие мышки без пластиковых деталей, а также шарики из прессованной бумаги или войлока.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?