Гендерное неравенство зарплат: названы страны-антилидеры

Названы страны «Большой двадцатки», в которых наблюдается повышенный уровень гендерного неравенства в оплате труда, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: Pixabay

Анализ проводило издание РИА Новости на основе данных национальных статистических ведомств и открытых источников.

Лидером списка стала Южная Корея, где женщины зарабатывают в среднем на 32,5% меньше мужчин. Второе место занимает Индия с показателем 30,41%. Россия оказалась на третьей позиции с разницей в 30,36% по итогам 2023 года.

Проблема сохраняется и в других государствах G20. В Саудовской Аравии женщины получают на 28,2% меньше мужчин, в Турции – на 27,1%, в Великобритании – на 26,8%. В Аргентине разрыв составляет 26,33%, а в Японии – 26,27%. В Италии женщины получают примерно на четверть меньше, чем мужчины. Во Франции и Мексике этот показатель превышает 20%.

Наименьшее неравенство зафиксировано в Австралии, где женщины зарабатывают на 10,7% меньше мужчин. В Канаде этот показатель равен 12,6%, в Китае – 13%. В США разница в доходах составляет 17,3%, в Германии – 15,6%, а в Бразилии – 18,1%.