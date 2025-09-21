18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.09.2025, 13:22

Обрушение школы в Татарске: школьников переведут в другое учебное заведение

Новости Мира

Ученики обрушившейся школы №5 в городе Татарске Новосибирской области будут продолжать обучение в соседней школе, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В городе Татарске Новосибирской области ученики школы №5, здание которой частично обрушилось утром в воскресенье, будут переведены в другую образовательную организацию.

С 22 сентября все 210 обучающихся школы №5 в Татарске будут переведены в школу №9, располагающуюся в шаговой доступности, - говорится в распространённом властями комментарии минобра региона.

По предварительным данным, в момент обрушения в здании никого не было, поэтому пострадавших нет. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в Татарск прибыла министр образования региона Мария Жафярова. Ей предстоит на месте оценить ситуацию и принять оперативные решения.

По информации администрации Татарского муниципального округа, школа №5 была построена в 1937 году. Несмотря на возраст здания, перед началом учебного года оно было официально признано готовым к приему учеников. Власти подчеркнули, что в момент происшествия детей и сотрудников внутри не было.

Сейчас на месте работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Окончательное решение о дальнейшем использовании здания будет принято после обследования специалистами лицензированной организации.

В региональном министерстве образования также напомнили, что в рамках государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» в Татарске строится новая школа на 550 мест. Этот проект должен обеспечить более современные и безопасные условия обучения для детей.

