Как продлить срок службы автомобиля: практичные советы для водителей

Эксперты напомнили, что не только качество деталей и своевременное обслуживание, но и стиль вождения напрямую влияет на долговечность автомобиля, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Pixabay

Надежность автомобиля во многом зависит от того, как его эксплуатируют. Специалисты отмечают: грамотная манера вождения помогает снизить нагрузку на ключевые узлы машины и уменьшить расходы на ремонт.

Первое правило касается управления скоростью. Резкие ускорения и внезапные торможения приводят к повышенному износу двигателя, коробки передач и тормозной системы. Плавное движение позволяет значительно продлить срок службы этих компонентов.

Не менее важно следить за оборотами двигателя. Эксперты советуют вовремя переключать передачи и контролировать тахометр. Это помогает не только экономить топливо, но и снижать износ мотора.

Особое внимание требуется подвеске. Ямы, бордюры и удары на высокой скорости негативно отражаются на ее состоянии. Чтобы избежать повреждений, лучше снижать скорость заблаговременно, а не в последний момент.

Нельзя забывать и о весе автомобиля. Перегрузка – лишние сотни килограммов – отрицательно сказывается на подвеске, тормозной системе и шинах. Давление в колесах также требует контроля: даже отклонение в 0,3-0,5 атмосферы влияет на управляемость и срок службы резины.

Зимой рекомендуется прогревать двигатель несколько минут перед началом движения. Холодное масло хуже защищает детали, поэтому первые километры лучше ехать спокойно и без резких маневров.

Еще один совет – не допускать минимального уровня топлива. Постоянная езда «на лампочке» может повредить топливный насос и поднять осадок со дна бака.

Кроме того, после длительной поездки не стоит сразу глушить двигатель, особенно если речь идет о турбированных моторах. Специалисты советуют дать двигателю поработать на холостых хотя бы минуту, чтобы турбина остыла и не получила повреждений.