Группа мужчин из-за замечания сломала челюсть россиянину

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который вместе с друзьями, предположительно, избил прохожего после его замечания о распитии спиртного во дворе, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге полиция задержала жителя города, подозреваемого в участии в драке, произошедшей на детской площадке в Василеостровском районе.

Инцидент произошел вечером в субботу. По данным пресс-службы регионального главка МВД России, в дежурную часть поступило сообщение о том, что несколько мужчин избивают человека во дворе дома № 25 на 18-й линии Васильевского острова. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, там уже никого не оказалось.

Однако неподалеку, в районе станции метро «Горный институт», полицейские задержали одного из предполагаемых участников конфликта. По его словам, между ним, его друзьями и прохожим возник спор, который перерос в драку. Причиной стала сделанная им компания замечание за распитие алкоголя на детской площадке.

Позже в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения. В больницу был доставлен житель Васильевского острова с переломом челюсти и многочисленными ушибами.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также рассматривается мера пресечения для задержанного, уточнили в региональном управлении МВД.