Какие фразы вредят ребёнку: психолог перечислила восемь высказываний, которых следует избегать

Слова родителей влияют на формирование самооценки и поведения ребёнка – психолог выделила восемь фраз, которые способны оставить долговременный негативный след, передает Lada.kz со ссылкой на Доктор Питер .

Фото: Pixabay

Слово – мощный инструмент воспитания: в руках заботливых взрослых оно помогает формировать уверенность, а подчас – разрушать её. Психолог Марина Роднова в интервью изданию «Доктор Питер» назвала восемь высказываний, которые родителям категорически не рекомендуется употреблять, чтобы не подорвать у ребёнка самооценку и не спровоцировать эмоциональные проблемы в будущем. Ниже – каждая фраза и объяснение, почему она опасна.

1. «Как можно быть таким глупым!»

Такая реплика быстро закрепляет у ребёнка представление о собственной неполноценности. Ярлык «глупый» подавляет инициативу, снижает мотивацию учиться и пробовать новое – ребёнок может перестать стараться, чтобы не «подтверждать» это обвинение.

2. «Если бы ты думал о моём здоровье, ты бы так не поступал»

Подобные обвинения создают у малыша болезненную вину: он начинает верить, что его действия могут навредить родителям, что порождает страх и чрезмерную ответственность. В долгосрочной перспективе это приводит к повышенной тревожности.

3. «Вот теперь я тебя буду любить»

Фраза, подразумевающая условность любви, учит ребёнка, что привязанность надо заслужить. В результате ребёнок вырастает с ощущением, что любовь нужно «зарабатывать», и может стать закрытым, боящимся проявлять истинные чувства и потребности.

4. «Вася такой молодец, а ты…»

Сравнения с другими детьми – серьёзный удар по самооценке. Ребёнок чувствует себя обесцененным и может испытывать зависть или враждебность к тому, кого ему противопоставляют.

5. «Мало ли чего ты хочешь – перехочешь»

Игнорирование желаний ребёнка учит подавлять собственные потребности. Впоследствии этому мешает способность формулировать и отстаивать свои потребности.

6. «Если ещё раз так сделаешь, отдадим в детдом»

Угроза быть отвергнутым – одна из самых травмирующих. Ребёнок может стать сверхпокорным, постоянно бояться сделать ошибку, а внутри – испытывать сильную тревогу и ощущение ненадёжности близких.

7. «Прекрати плакать! Реветь нехорошо»

Запрет на выражение эмоций препятствует развитию эмоционального интеллекта. Если ребёнку не дают право на слёзы и переживания, он не учится справляться со стрессом и регулировать эмоции, что повышает риск психосоматических и психологических расстройств.

8. «При такой учёбе будешь дворы мести»

Такие предсказания подрывают веру в собственные возможности и перспективы. Негативные установки о будущем убивают мотивацию учиться и развиваться: ребёнок начинает считать, что его судьба предрешена.