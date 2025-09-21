18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.19
636.44
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.09.2025, 18:05

Какие фразы вредят ребёнку: психолог перечислила восемь высказываний, которых следует избегать

Новости Мира 0 669

Слова родителей влияют на формирование самооценки и поведения ребёнка – психолог выделила восемь фраз, которые способны оставить долговременный негативный след, передает Lada.kz со ссылкой на Доктор Питер.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Слово – мощный инструмент воспитания: в руках заботливых взрослых оно помогает формировать уверенность, а подчас – разрушать её. Психолог Марина Роднова в интервью изданию «Доктор Питер» назвала восемь высказываний, которые родителям категорически не рекомендуется употреблять, чтобы не подорвать у ребёнка самооценку и не спровоцировать эмоциональные проблемы в будущем. Ниже – каждая фраза и объяснение, почему она опасна.

1. «Как можно быть таким глупым!»

Такая реплика быстро закрепляет у ребёнка представление о собственной неполноценности. Ярлык «глупый» подавляет инициативу, снижает мотивацию учиться и пробовать новое – ребёнок может перестать стараться, чтобы не «подтверждать» это обвинение.

2. «Если бы ты думал о моём здоровье, ты бы так не поступал»

Подобные обвинения создают у малыша болезненную вину: он начинает верить, что его действия могут навредить родителям, что порождает страх и чрезмерную ответственность. В долгосрочной перспективе это приводит к повышенной тревожности.

3. «Вот теперь я тебя буду любить»

Фраза, подразумевающая условность любви, учит ребёнка, что привязанность надо заслужить. В результате ребёнок вырастает с ощущением, что любовь нужно «зарабатывать», и может стать закрытым, боящимся проявлять истинные чувства и потребности.

4. «Вася такой молодец, а ты…»

Сравнения с другими детьми – серьёзный удар по самооценке. Ребёнок чувствует себя обесцененным и может испытывать зависть или враждебность к тому, кого ему противопоставляют.

5. «Мало ли чего ты хочешь – перехочешь»

Игнорирование желаний ребёнка учит подавлять собственные потребности. Впоследствии этому мешает способность формулировать и отстаивать свои потребности.

6. «Если ещё раз так сделаешь, отдадим в детдом»

Угроза быть отвергнутым – одна из самых травмирующих. Ребёнок может стать сверхпокорным, постоянно бояться сделать ошибку, а внутри – испытывать сильную тревогу и ощущение ненадёжности близких.

7. «Прекрати плакать! Реветь нехорошо»

Запрет на выражение эмоций препятствует развитию эмоционального интеллекта. Если ребёнку не дают право на слёзы и переживания, он не учится справляться со стрессом и регулировать эмоции, что повышает риск психосоматических и психологических расстройств.

8. «При такой учёбе будешь дворы мести»

Такие предсказания подрывают веру в собственные возможности и перспективы. Негативные установки о будущем убивают мотивацию учиться и развиваться: ребёнок начинает считать, что его судьба предрешена.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?