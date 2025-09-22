Кардиолог назвал ключевые привычки для здоровья сосудов

Кардиолог Иван Ефремкин назвал один из главных способов сохранить здоровье сосудов и продлить активное долголетие, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.
Кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Иван Ефремкин отметил, что на состояние сосудов прежде всего влияет курение. Он подчеркнул, что продукты горения повреждают сосудистые стенки, повышают артериальное давление и способствуют образованию тромбов. По словам специалиста, даже эпизодическое курение вызывает острую дисфункцию сосудов, а потому полный отказ от сигарет и вейпов является единственным способом снизить эти риски.
Врач также рекомендовал регулярные физические нагрузки. Кардионагрузки, пояснил он, улучшают кровообращение и работу сердца, а силовые тренировки помогают снизить уровень холестерина и артериальное давление.
Среди других важных профилактических мер Ефремкин выделил контроль уровня стресса, качественный сон и своевременное лечение воспалений в полости рта. Кроме того, он призвал регулярно измерять давление, проверять липидный профиль и следить за окружностью талии.
Кардиолог уточнил, что этот показатель не должен превышать 94 сантиметра у мужчин и 80 сантиметров у женщин.
Окружность талии – важный маркер висцерального жира, который накапливается вокруг внутренних органов. Его избыток усиливает воспаление, повышает давление и риск развития атеросклероза и диабета, - предупредил собеседник Ленты.ру.
