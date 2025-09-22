Кардиолог назвал ключевые привычки для здоровья сосудов

Қазақ тіліне аудару

Кардиолог Иван Ефремкин назвал один из главных способов сохранить здоровье сосудов и продлить активное долголетие, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Иллюстрация с сайта findvit.com

Кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Иван Ефремкин отметил, что на состояние сосудов прежде всего влияет курение. Он подчеркнул, что продукты горения повреждают сосудистые стенки, повышают артериальное давление и способствуют образованию тромбов. По словам специалиста, даже эпизодическое курение вызывает острую дисфункцию сосудов, а потому полный отказ от сигарет и вейпов является единственным способом снизить эти риски.

Врач также рекомендовал регулярные физические нагрузки. Кардионагрузки, пояснил он, улучшают кровообращение и работу сердца, а силовые тренировки помогают снизить уровень холестерина и артериальное давление.

Среди других важных профилактических мер Ефремкин выделил контроль уровня стресса, качественный сон и своевременное лечение воспалений в полости рта. Кроме того, он призвал регулярно измерять давление, проверять липидный профиль и следить за окружностью талии.

Кардиолог уточнил, что этот показатель не должен превышать 94 сантиметра у мужчин и 80 сантиметров у женщин.