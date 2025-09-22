В Windows 11 вернулась одна из самых лучших функций Vista

В последних тестовых сборках Windows 11 появилась возможность устанавливать видеофайлы в качестве обоев рабочего стола. Новую функцию впервые заметил энтузиаст под ником phantomofearth, который поделился находкой в соцсети X (ранее Twitter), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Информация позже была подтверждена изданием Tom's Hardware, отметившим, что функция доступна участникам программы Windows Insider.
Идея использования видеообоев не нова для Microsoft. Ещё в Windows Vista существовал встроенный инструмент DreamScene, позволявший задавать анимированные фоны. Однако уже в Windows 7 этот инструмент был убран, и официально корпорация больше не возвращала подобный функционал.
После исчезновения DreamScene популярность набрали сторонние программы — например, Wallpaper Engine, которые компенсировали отсутствие динамических обоев.
Возможность доступна в сборках Windows 11 Insider 26x20.6690 (каналы Dev и Beta).
Для включения необходимо активировать Feature ID 57645315 и перезапустить процесс explorer.exe через «Диспетчер задач».
В настройках персонализации появится новая опция, позволяющая выбрать видеофайл для установки на рабочий стол.
Поддерживаются форматы: .mp4, .m4v, .mkv, .mov, .wmv, .avi, .webm.
Видеообои применяются только к рабочему столу и не отображаются на экране блокировки.
Функция находится на этапе тестирования, поэтому пока нет гарантий, что она появится в стабильной версии Windows 11.
Точные сроки её внедрения Microsoft не объявляла.
По мнению экспертов Tom's Hardware, функция может стать востребованной, так как давно пользуется популярностью у сторонних разработчиков. Возврат идеи DreamScene выглядит логичным шагом: многие пользователи Windows хотят персонализировать рабочее пространство, а встроенная поддержка видеообоев позволит делать это без сторонних приложений.
