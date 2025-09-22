В Windows 11 вернулась одна из самых лучших функций Vista

Қазақ тіліне аудару

В последних тестовых сборках Windows 11 появилась возможность устанавливать видеофайлы в качестве обоев рабочего стола. Новую функцию впервые заметил энтузиаст под ником phantomofearth, который поделился находкой в соцсети X (ранее Twitter), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Global Look Press

Информация позже была подтверждена изданием Tom's Hardware, отметившим, что функция доступна участникам программы Windows Insider.

Напоминание о Windows Vista и DreamScene

Идея использования видеообоев не нова для Microsoft. Ещё в Windows Vista существовал встроенный инструмент DreamScene, позволявший задавать анимированные фоны. Однако уже в Windows 7 этот инструмент был убран, и официально корпорация больше не возвращала подобный функционал.

После исчезновения DreamScene популярность набрали сторонние программы — например, Wallpaper Engine, которые компенсировали отсутствие динамических обоев.

Как работает новая функция в Windows 11

Возможность доступна в сборках Windows 11 Insider 26x20.6690 (каналы Dev и Beta).

Для включения необходимо активировать Feature ID 57645315 и перезапустить процесс explorer.exe через «Диспетчер задач».

В настройках персонализации появится новая опция, позволяющая выбрать видеофайл для установки на рабочий стол.

Поддерживаются форматы: .mp4, .m4v, .mkv, .mov, .wmv, .avi, .webm.

Ограничения и перспективы

Видеообои применяются только к рабочему столу и не отображаются на экране блокировки.

Функция находится на этапе тестирования, поэтому пока нет гарантий, что она появится в стабильной версии Windows 11.

Точные сроки её внедрения Microsoft не объявляла.

Почему это важно

По мнению экспертов Tom's Hardware, функция может стать востребованной, так как давно пользуется популярностью у сторонних разработчиков. Возврат идеи DreamScene выглядит логичным шагом: многие пользователи Windows хотят персонализировать рабочее пространство, а встроенная поддержка видеообоев позволит делать это без сторонних приложений.