18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.67
638.89
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.09.2025, 06:36

В Windows 11 вернулась одна из самых лучших функций Vista

Новости Мира 0 519

В последних тестовых сборках Windows 11 появилась возможность устанавливать видеофайлы в качестве обоев рабочего стола. Новую функцию впервые заметил энтузиаст под ником phantomofearth, который поделился находкой в соцсети X (ранее Twitter), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Информация позже была подтверждена изданием Tom's Hardware, отметившим, что функция доступна участникам программы Windows Insider.

Напоминание о Windows Vista и DreamScene

Идея использования видеообоев не нова для Microsoft. Ещё в Windows Vista существовал встроенный инструмент DreamScene, позволявший задавать анимированные фоны. Однако уже в Windows 7 этот инструмент был убран, и официально корпорация больше не возвращала подобный функционал.

После исчезновения DreamScene популярность набрали сторонние программы — например, Wallpaper Engine, которые компенсировали отсутствие динамических обоев.

Как работает новая функция в Windows 11

  • Возможность доступна в сборках Windows 11 Insider 26x20.6690 (каналы Dev и Beta).

  • Для включения необходимо активировать Feature ID 57645315 и перезапустить процесс explorer.exe через «Диспетчер задач».

  • В настройках персонализации появится новая опция, позволяющая выбрать видеофайл для установки на рабочий стол.

  • Поддерживаются форматы: .mp4, .m4v, .mkv, .mov, .wmv, .avi, .webm.

Ограничения и перспективы

  • Видеообои применяются только к рабочему столу и не отображаются на экране блокировки.

  • Функция находится на этапе тестирования, поэтому пока нет гарантий, что она появится в стабильной версии Windows 11.

  • Точные сроки её внедрения Microsoft не объявляла.

Почему это важно

По мнению экспертов Tom's Hardware, функция может стать востребованной, так как давно пользуется популярностью у сторонних разработчиков. Возврат идеи DreamScene выглядит логичным шагом: многие пользователи Windows хотят персонализировать рабочее пространство, а встроенная поддержка видеообоев позволит делать это без сторонних приложений.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?