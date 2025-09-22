Молоко с подвохом: что мы на самом деле пьём каждый день

Қазақ тіліне аудару

Молоко традиционно считается одним из самых полезных продуктов: оно богато аминокислотами, витаминами, минералами и является важным источником кальция. Однако у потребителей часто возникают сомнения в его качестве. Одни опасаются гормонов и антибиотиков, применяемых на фермах, другие – недоверчиво относятся к молоку, продающемуся «с рук» на рынках. В обоих случаях гарантий безопасности нет: неизвестно, чем коров кормили и в каких условиях доили, сообщает Lada.kz со ссылкой на PSY.

Польза молока для здоровья

Исследования подтверждают: регулярное употребление молока благотворно влияет на организм.

Сывороточные белки предотвращают накопление жира вокруг внутренних органов.

Витамин D в составе продукта способствует снижению веса и поддерживает иммунитет.

Кальций укрепляет кости и зубы.

Расхожее мнение о том, что молоко противопоказано взрослым, не вполне верно. Оно действительно плохо переносится людьми с лактозной непереносимостью, но таких меньшинство. У здорового человека молочный сахар усваивается практически полностью.

Условия содержания скота и качество молока

Представление о том, что «счастливая корова на лугу» дает лучшее молоко, не соответствует действительности.

В поле сложно контролировать корм: полынь или сурепка могут испортить вкус продукта.

Почва может содержать нитраты.

Дойка на открытом воздухе менее гигиенична.

Современные фермы обеспечивают коровам достойные условия и без пастбищ: просторные, светлые коровники, вентиляция, специальные площадки для выгула. Кормление строго регулируется: в рацион входят сено, силос, зерновые, минеральные добавки. Иногда для лучшего усвоения кормов животным дают даже карамель. Именно такой подход гарантирует высокое качество и приятный вкус молока.

Опасность гормонов и антибиотиков

Главные опасения потребителей связаны с применением в животноводстве антибиотиков и гормональных препаратов.

Гормоны ускоряют рост животных и повышают удои, но у человека могут вызвать гормональные сбои, ожирение, раннее половое созревание и даже онкологию.

Антибиотики лечат коров от болезней, но при частом применении у людей формируется устойчивость бактерий к лекарствам.

В США и Канаде использование таких препаратов в промышленном масштабе долгое время оставалось нормой. В России и Евросоюзе их применение ограничено: они допустимы только для лечения заболевших животных. Однако полностью исключить риск попадания нежелательных веществ в молочные продукты невозможно, особенно при недостаточном внутреннем контроле.

Как проверяют молоко на безопасность

Сознательные производители контролируют качество на всех этапах – от кормления и дойки до лабораторных исследований.

В приемных лабораториях молоко проверяют на антибиотики, ингибиторы, содержание жира и белка.

Микробиологические исследования выявляют бактерии и патогены.

Дополнительно образцы отправляются в независимые лаборатории для независимой экспертизы.

Что в итоге покупает потребитель

При грамотном подходе современное фермерство способно поставлять в магазины качественное и безопасное молоко. Но риски все же остаются – недобросовестные хозяйства могут использовать запрещенные вещества.

Как выбрать молоко правильно