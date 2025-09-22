Буйвол устроил террор в Азербайджане (видео)

Қазақ тіліне аудару

20 сентября 2025 года в азербайджанском городе Гянджа произошло необычное и опасное событие: буйвол ворвался в местную кондитерскую, расположенную на улице Исмета Гаибова. Инцидент вызвал настоящий переполох среди персонала и посетителей заведения, сообщает Lada.kz.

Фото: oxu.az

Как все произошло

По данным местного издания Oxu.Az, животное неожиданно проникло внутрь магазина. Работники кондитерской, судя по опубликованному видео, были знакомы с ранее зафиксированными похождениями буйвола и проверяли, не находится ли он поблизости. Однако это не уберегло их от столкновения с животным: злополучная встреча произошла буквально у дверей магазина.

Реакция персонала

Сотрудникам пришлось спасаться бегством. Видео с места событий показывает, как работницы быстро пытались уйти с пути буйвола, однако ситуация оставалась крайне опасной. Особо впечатлительным зрителям рекомендуется воздержаться от просмотра ролика из-за резких сцен.

Последствия инцидента

В результате хаоса несколько сотрудников кондитерской получили травмы разной степени тяжести. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Чтобы обезопасить людей и остановить буйвола, правоохранителям пришлось застрелить животное.

Комментарии и общественная реакция

Инцидент стал предметом обсуждения в соцсетях и местных новостях. Пользователи отмечают необычность случая, а также поднимают вопросы о безопасности в местах, где животные могут оказаться на свободе рядом с людьми.