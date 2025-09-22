18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.67
638.89
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.09.2025, 10:29

Привычные продукты, которые нельзя есть мужчинам

Новости Мира 0 1 262

Диетолог Марият Мухина рассказала о продуктах и напитках, которые негативно влияют на мужскую репродуктивную систему. По словам врача-диетолога и члена экспертного совета «Роскачества», неправильное питание и чрезмерное употребление некоторых продуктов могут привести к проблемам с циркуляцией крови, гормональным нарушением и даже к половым дисфункциям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Алкоголь и кофеин: главный враг кровообращения

Марият Мухина отметила, что алкоголь сужает сосуды, ухудшая кровоснабжение организма, что особенно критично для половой функции.

Кроме того, напитки с кофеином, мучные изделия и сладкая выпечка могут:

  • нарушать липидный профиль крови;

  • вызывать дефицит L-аргинина и антиоксидантов;

  • снижать уровень тестостерона;

  • нарушать естественные биоритмы организма.

По словам специалиста, такие продукты напрямую влияют на кровообращение в половых органах и могут провоцировать сексуальные расстройства.

Опасность трансжиров, сахара и соли

Доктор Мухина советует ограничить или полностью исключить из рациона:

  • продукты с трансжирами;

  • избыточное количество сахара и соли.

Эти вещества способствуют спазму сосудов и дефициту антиоксидантов, что негативно сказывается на репродуктивной системе и общем здоровье мужчин.

Жареное мясо, фастфуд и продукты, вызывающие ожирение

Особое внимание диетолог рекомендует уделять:

  • жареному мясу, особенно мраморным стейкам;

  • продуктам, способствующим ожирению;

  • фастфуду и высококалорийным закускам.

По словам Мухиной, они повышают риск атеросклероза и ухудшают кровоснабжение полового члена, что также может привести к половой дисфункции.

Осторожно с фиточаями и стимуляторами

Диетолог предупреждает, что чрезмерное употребление:

  • напитков со стимуляторами (женьшень, элеутерококк, лимонник);

  • фиточаев в больших количествах;

может привести к:

  • ухудшению кровообращения;

  • повышению давления;

  • обезвоживанию организма.

Все эти факторы оказывают негативное влияние на мужское здоровье, особенно на репродуктивную функцию.

Итог

По мнению эксперта, сохранение мужского здоровья напрямую зависит от сбалансированного питания и отказа от продуктов, вызывающих спазмы сосудов, гормональные нарушения и ожирение. Ограничение алкоголя, кофеина, жареного, сладкого и трансжиров поможет поддерживать нормальный уровень тестостерона, улучшить кровообращение и снизить риск половой дисфункции.

3
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?