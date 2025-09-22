Привычные продукты, которые нельзя есть мужчинам

Қазақ тіліне аудару

Диетолог Марият Мухина рассказала о продуктах и напитках, которые негативно влияют на мужскую репродуктивную систему. По словам врача-диетолога и члена экспертного совета «Роскачества», неправильное питание и чрезмерное употребление некоторых продуктов могут привести к проблемам с циркуляцией крови, гормональным нарушением и даже к половым дисфункциям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Алкоголь и кофеин: главный враг кровообращения

Марият Мухина отметила, что алкоголь сужает сосуды, ухудшая кровоснабжение организма, что особенно критично для половой функции.

Кроме того, напитки с кофеином, мучные изделия и сладкая выпечка могут:

нарушать липидный профиль крови;

вызывать дефицит L-аргинина и антиоксидантов;

снижать уровень тестостерона;

нарушать естественные биоритмы организма.

По словам специалиста, такие продукты напрямую влияют на кровообращение в половых органах и могут провоцировать сексуальные расстройства.

Опасность трансжиров, сахара и соли

Доктор Мухина советует ограничить или полностью исключить из рациона:

продукты с трансжирами ;

избыточное количество сахара и соли.

Эти вещества способствуют спазму сосудов и дефициту антиоксидантов, что негативно сказывается на репродуктивной системе и общем здоровье мужчин.

Жареное мясо, фастфуд и продукты, вызывающие ожирение

Особое внимание диетолог рекомендует уделять:

жареному мясу, особенно мраморным стейкам ;

продуктам, способствующим ожирению;

фастфуду и высококалорийным закускам.

По словам Мухиной, они повышают риск атеросклероза и ухудшают кровоснабжение полового члена, что также может привести к половой дисфункции.

Осторожно с фиточаями и стимуляторами

Диетолог предупреждает, что чрезмерное употребление:

напитков со стимуляторами ( женьшень, элеутерококк, лимонник );

фиточаев в больших количествах;

может привести к:

ухудшению кровообращения;

повышению давления;

обезвоживанию организма.

Все эти факторы оказывают негативное влияние на мужское здоровье, особенно на репродуктивную функцию.

Итог

По мнению эксперта, сохранение мужского здоровья напрямую зависит от сбалансированного питания и отказа от продуктов, вызывающих спазмы сосудов, гормональные нарушения и ожирение. Ограничение алкоголя, кофеина, жареного, сладкого и трансжиров поможет поддерживать нормальный уровень тестостерона, улучшить кровообращение и снизить риск половой дисфункции.