Привычные продукты, которые нельзя есть мужчинам

Диетолог Марият Мухина рассказала о продуктах и напитках, которые негативно влияют на мужскую репродуктивную систему. По словам врача-диетолога и члена экспертного совета «Роскачества», неправильное питание и чрезмерное употребление некоторых продуктов могут привести к проблемам с циркуляцией крови, гормональным нарушением и даже к половым дисфункциям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Марият Мухина отметила, что алкоголь сужает сосуды, ухудшая кровоснабжение организма, что особенно критично для половой функции.
Кроме того, напитки с кофеином, мучные изделия и сладкая выпечка могут:
нарушать липидный профиль крови;
вызывать дефицит L-аргинина и антиоксидантов;
снижать уровень тестостерона;
нарушать естественные биоритмы организма.
По словам специалиста, такие продукты напрямую влияют на кровообращение в половых органах и могут провоцировать сексуальные расстройства.
Доктор Мухина советует ограничить или полностью исключить из рациона:
продукты с трансжирами;
избыточное количество сахара и соли.
Эти вещества способствуют спазму сосудов и дефициту антиоксидантов, что негативно сказывается на репродуктивной системе и общем здоровье мужчин.
Особое внимание диетолог рекомендует уделять:
жареному мясу, особенно мраморным стейкам;
продуктам, способствующим ожирению;
фастфуду и высококалорийным закускам.
По словам Мухиной, они повышают риск атеросклероза и ухудшают кровоснабжение полового члена, что также может привести к половой дисфункции.
Диетолог предупреждает, что чрезмерное употребление:
напитков со стимуляторами (женьшень, элеутерококк, лимонник);
фиточаев в больших количествах;
может привести к:
ухудшению кровообращения;
повышению давления;
обезвоживанию организма.
Все эти факторы оказывают негативное влияние на мужское здоровье, особенно на репродуктивную функцию.
По мнению эксперта, сохранение мужского здоровья напрямую зависит от сбалансированного питания и отказа от продуктов, вызывающих спазмы сосудов, гормональные нарушения и ожирение. Ограничение алкоголя, кофеина, жареного, сладкого и трансжиров поможет поддерживать нормальный уровень тестостерона, улучшить кровообращение и снизить риск половой дисфункции.
