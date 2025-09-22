18+
22.09.2025, 12:02

Вся правда о тех, кто родился в январе: раскрыты неожиданные факты

Новости Мира 0 671

Люди, родившиеся в январе, нередко слышат в свой адрес стереотипы о чрезмерной упрямости и неудачах в семейной жизни. Но насколько эти представления соответствуют действительности?, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

 

Фото: iskra.co
Фото: iskra.co

Влияние времени рождения на характер

Астропсихологи и социологи давно исследуют, как месяц рождения может сказываться на темпераменте и жизненных стратегиях. В случае январских детей влияние оказывают несколько факторов:

  • условия беременности в зимний период – нехватка солнечного света и витамина D;

  • первые месяцы социализации – раннее детство проходит в условиях холодов и ограниченной активности;

  • позиция в школе – нередко становятся самыми старшими в классе, что формирует лидерские качества.

Откуда берется «упрямство»

То, что окружающие называют упрямством, специалисты чаще рассматривают как проявление сильной воли и стремления к самостоятельности. Эти черты:

  • помогают добиваться карьерных успехов;

  • усиливают лидерские качества;

  • но иногда мешают в сферах, где требуется гибкость и умение уступать.

Январь и статистика разводов

Исследования действительно показывают чуть более высокий процент разводов среди тех, кто родился в январе. Однако эта разница составляет всего несколько процентов и не является критической.

Психологи подчеркивают: решающим фактором становятся не звезды и не месяц рождения, а личностные особенности и социальная среда.

Почему возникают трудности в браке

Сложности в семейной жизни у январских могут быть связаны с такими моментами:

  • стремление доминировать и контролировать;

  • неготовность к компромиссам;

  • повышенные требования к партнеру.

Однако эти же качества при правильном развитии превращаются в плюсы — умение принимать решения, брать на себя ответственность и быть надежной опорой для семьи.

Что действительно влияет на счастье в семье

Эксперты сходятся во мнении:

  • успех брака зависит от взаимного уважения и готовности к диалогу;

  • зрелость личности и эмоциональный интеллект играют ключевую роль;

  • месяц рождения может влиять на характер, но его значение минимально.

Вывод

Приписывать несчастья в браке исключительно январю — упрощение. Упрямство может быть как слабостью, так и силой. Счастье в отношениях строится не на дате рождения, а на умении слушать, понимать и ценить друг друга.

