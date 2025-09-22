«Скоро вы увидите меня в парике»: Симоньян шокировала признанием

Қазақ тіліне аудару

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян публично призналась, что проходит лечение от рака. Своим диагнозом она поделилась в личном Telegram-канале , отметив, что предпочитает говорить правду, какой бы тяжелой она ни была, сообщает Lada.kz.

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

«Хотела бы написать, что все хорошо, но стараюсь не лгать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака», — написала Симоньян, упомянув также тяжелое состояние своего супруга, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна.

Лечение и перемены во внешности

По словам журналистки, терапия от онкологического заболевания повлияет и на ее образ. Она предупредила зрителей и подписчиков, что в ближайшее время появится в эфире в парике, предложив вместе выбрать наиболее подходящий вариант.

Последствия операции

Симоньян напомнила, что недавно перенесла хирургическое вмешательство. Сейчас она находится дома и продолжает восстановление, однако признается, что сталкивается с болезненными ощущениями после операции.

Первые упоминания о болезни

О серьезных проблемах со здоровьем главред RT впервые сообщила 7 сентября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Тогда она ограничилась лишь фразой о «тяжелом диагнозе», не раскрывая деталей, но уточнила, что планируется операция в районе груди.

Спустя два дня, в ночь на 9 сентября, Симоньян сообщила, что хирургическое вмешательство прошло, поблагодарив всех, кто поддерживал ее и молился за здоровье.