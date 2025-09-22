18+
22.09.2025, 18:51

Премьер Грузии заявил, что иностранные спецслужбы готовят «Майдан»

Новости Мира 0 616

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны не допустят повторения масштабных протестных волн, подобных тем, что произошли на Украине. По его словам, попытки организовать беспорядки в республике имеют внешнее финансирование и тщательно контролируются иностранными спецслужбами, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Протесты в Грузии и «украинский опыт»

По словам Кобахидзе, текущие акции протеста в Грузии повторяют сценарий украинского «Майдана».

«Все это финансируется иностранными спецслужбами, как это произошло в случае с майданом. Вы помните, что спецслужбы финансировали майдан, а затем… вы также помните, как все это продолжилось для Украины», — подчеркнул премьер.

Он отметил, что грузинские власти внимательно следят за ситуацией и намерены полностью исключить возможность подобного сценария на территории Грузии.

Власти обеспечат порядок в день выборов

Премьер заверил, что власти обеспечат правопорядок, и, соответственно, день выборов пройдет мирно, без нарушений закона. «Главное, чтобы никто даже не подумал о нарушении закона», — добавил Кобахидзе, подчеркнув, что соблюдение законодательства является приоритетом для государственных органов.

Дата выборов и позиция оппозиции

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии назначены на 4 октября 2025 года. Оппозиционная партия бывшего президента Михаила Саакашвили, «Единое национальное движение», ранее заявляла о планах провести «мирную революцию» в день выборов.

По заявлению представителей партии, после выборов правящая партия «Грузинская мечта» должна уйти в отставку. Премьер Кобахидзе, комментируя эти заявления, отметил, что любые попытки незаконного давления или дестабилизации будут пресекаться, а демократический процесс будет обеспечен.

Политический контекст и международные факторы

Заявления Кобахидзе подчеркивают обеспокоенность грузинских властей влиянием внешних сил на внутренние дела страны. По его словам, раскрытие всех форм финансирования и вмешательства извне является ключевым условием сохранения стабильности.

Эксперты отмечают, что напряжённая политическая атмосфера в Грузии сохраняется уже несколько лет, а приближение выборов традиционно сопровождается активизацией оппозиционных движений и заявлений о внешнем вмешательстве.

