Женщина сломала шею после того, как неудачно зевнула

Daily Mail сообщает о необычном случае в Великобритании: женщина получила серьёзную травму шеи всего лишь из-за зевка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Хейли Блэк, молодая мать из Англии, ухаживая за своей новорожденной дочерью, инстинктивно зевнула. Именно в этот момент она ощутила резкий «электрический разряд» и острую боль в шее.
«Я сразу поняла, что случилось что-то ужасное», — вспоминает Хейли.
Несмотря на уверения мужа, что всё в порядке, женщина настояла на вызове скорой помощи.
В больнице первичный осмотр и сканирование не показали никаких проблем. Медицинский персонал отнёсся к жалобам Хейли с некоторым скепсисом.
Однако дальнейшие обследования выявили перелом шейных позвонков, вызванный обычным зевком. Травма привела к параличу правой стороны тела.
Врачи сообщили Хейли, что шансы на восстановление ходьбы крайне невелики. После экстренной операции ей удалось вернуть функции тела, однако последствия травмы остались на всю жизнь.
«Восстановление было долгим и физически, и эмоционально. Мне пришлось заново учиться ходить», — делится женщина.
После травмы у Хейли развились фибромиалгия и невралгия. Каждое движение теперь сопровождается болью.
Инцидент оказал разрушительное влияние на финансовое положение семьи. Хейли больше не может работать полный день и вынуждена постоянно принимать лекарства для облегчения боли.
