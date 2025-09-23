Женщина сломала шею после того, как неудачно зевнула

Қазақ тіліне аудару

Daily Mail сообщает о необычном случае в Великобритании: женщина получила серьёзную травму шеи всего лишь из-за зевка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Instagram

Инцидент во время ухода за новорожденной

Хейли Блэк, молодая мать из Англии, ухаживая за своей новорожденной дочерью, инстинктивно зевнула. Именно в этот момент она ощутила резкий «электрический разряд» и острую боль в шее.

«Я сразу поняла, что случилось что-то ужасное», — вспоминает Хейли.

Несмотря на уверения мужа, что всё в порядке, женщина настояла на вызове скорой помощи.

Первичные обследования не выявили травмы

В больнице первичный осмотр и сканирование не показали никаких проблем. Медицинский персонал отнёсся к жалобам Хейли с некоторым скепсисом.

Однако дальнейшие обследования выявили перелом шейных позвонков, вызванный обычным зевком. Травма привела к параличу правой стороны тела.

Операция и восстановление

Врачи сообщили Хейли, что шансы на восстановление ходьбы крайне невелики. После экстренной операции ей удалось вернуть функции тела, однако последствия травмы остались на всю жизнь.

«Восстановление было долгим и физически, и эмоционально. Мне пришлось заново учиться ходить», — делится женщина.

Долгосрочные последствия для здоровья

После травмы у Хейли развились фибромиалгия и невралгия. Каждое движение теперь сопровождается болью.

Финансовые и профессиональные трудности

Инцидент оказал разрушительное влияние на финансовое положение семьи. Хейли больше не может работать полный день и вынуждена постоянно принимать лекарства для облегчения боли.