23.09.2025, 06:25

Стало известно о новом полезном эффекте «Оземпика»

Новости Мира 0 598

Препарат «Оземпик», а также его аналоги, широко используемые для снижения веса и терапии диабета, обнаружили новые полезные свойства: они могут напрямую защищать печень от вредного воздействия алкоголя. Результаты исследования опубликовал журнал npj Metabolic Health and Disease, проведённое учёными из Йельской школы медицины, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: vminske.by
Фото: vminske.by

Как препарат защищает печень

В эксперименте на мышах исследователи установили, что «Оземпик» снижает активность фермента Cyp2e1. Этот фермент превращает алкоголь в ацетальдегид — токсичное соединение, которое повреждает клетки печени.

  • У мышей, получавших препарат, уровень вредных метаболитов был значительно ниже.

  • Эффект сохранялся даже при продолжающемся употреблении спиртного.

Таким образом, «Оземпик» помогает печени меньше страдать от токсичных продуктов распада алкоголя.

Возможный побочный эффект — усиленное опьянение

Учёные также отметили, что замедленное разложение алкоголя приводит к повышению концентрации спирта в крови на более длительное время.

  • Это может означать, что при употреблении обычной дозы алкоголя люди, принимающие препарат, будут ощущать более сильное опьянение.

  • Специалисты предупреждают, что такой эффект требует осторожности и внимательного контроля за потреблением спиртного.

Новые препараты для похудения

Ранее сообщалось о разработке орфорглипрона — нового средства для снижения веса без инъекций, созданного исследователями из Университета Макмастера.

  • Препарат прошёл тестирование на 3127 добровольцах из девяти стран.

  • Все участники имели ожирение, но не страдали диабетом.

  • Орфорглипрон позволяет снижать массу тела без необходимости инъекций, что делает его более удобным для пациентов.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Видимо препарат перестали покупать, что решили рекламу сделать. А цена на него не маленькая.
23.09.2025, 03:25
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

