Анджелина Джоли: «Я не узнаю свою страну»

Қазақ тіліне аудару

Знаменитая актриса Анджелина Джоли открыто выразила обеспокоенность происходящим в США, заявив, что сегодня она не узнает свою страну. Об этом сообщает The Guardian, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: hellomagazine.com

На кинофестивале в испанском Сан-Себастьяне Джоли выступила с критикой ограничений свободы слова в США, подчеркнув важность защиты личного выражения и равенства.

Интернациональное мировоззрение и опасность разделения

«Я люблю свою страну, но в настоящее время не узнаю ее. Я всегда жила за границей, у меня интернациональная семья, друзья, жизнь. Мое мировоззрение — равенство, единство и интернационализм. Я считаю, что все, что разделяет или ограничивает личное самовыражение и свободы, очень опасно», — заявила актриса.

Джоли подчеркнула, что в нынешние «тяжелые времена» необходимо быть особенно осторожными и внимательными в высказываниях.

Контекст последних событий в США

Свою позицию Джоли озвучила через несколько дней после скандального отстранения телеведущего Джимми Киммела от работы на телеканале ABC. Причиной стало его заявление о том, что сторонник Дональда Трампа мог быть причастен к стрельбе в отношении консервативного активиста Чарли Кирка.

Киммел также обвинил движение MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой») в попытках политизировать трагедию. События вызвали широкий общественный резонанс и обсуждение свободы слова в стране.