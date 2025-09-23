18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.09.2025, 08:41

В США атаковали вертолет с Трампом на борту

Новости Мира 0 801

В США произошла необычная и опасная ситуация: вертолет Marine One с президентом Дональдом Трампом на борту стал объектом лазерной атаки. По информации Fox News, подозреваемого в инциденте уже арестовали в Вашингтоне, сообщает Lada.kz. 

Carlos Barria/Reuters
Carlos Barria/Reuters

Инцидент у Белого дома

Федеральные власти задержали Джейкоба Сэмюэла Уинклера. По данным уголовного заявления, инцидент произошел в субботу, 20 сентября. Сотрудник Секретной службы патрулировал территорию возле Белого дома и заметил Уинклера, который находился без рубашки и громко разговаривал сам с собой.

Лазерная атака на Marine One

Когда офицер осветил Уинклера фонариком для уточнения ситуации, мужчина направил на него лазерный луч, временно дезориентировав сотрудника.

Согласно официальному заявлению, Уинклер затем направил красный лазерный указатель на низколетящий вертолет Marine One, в котором находился президент.

«Приближаясь, Уинклер посмотрел вверх, направил тот же красный лазерный указатель в сторону Marine One и активировал лазерный луч», — говорится в уголовном деле.

Эксперты подчеркнули, что такое поведение создавало прямую опасность для пилота вертолета и всех пассажиров на борту, так как внезапное ослепление или дезориентация могли привести к аварийной ситуации.

Задержание и показания подозреваемого

При задержании Уинклер сделал несколько заявлений, в том числе:

  • «Я должен извиниться перед Дональдом Трампом»

  • «Я извиняюсь перед Дональдом Трампом»

Позже мужчина заявил, что не осознавал незаконность использования лазера вблизи президентского вертолета и обычно направлял его на дорожные знаки и окружающие предметы.

Доказательства и возможное наказание

У следователей изъяли у Уинклера:

  • Красный лазерный указатель

  • Нож с фиксированным лезвием длиной около трех дюймов

За совершенное деяние Уинклеру грозит до пяти лет тюремного заключения по федеральному обвинению.

4
2
0
