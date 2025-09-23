Названа главная причина постоянной усталости осенью

Многие люди с наступлением осени отмечают упадок сил, сонливость и хроническую усталость. По словам врача-диетолога Меган Росси из Квинслендского университета, основная причина этого состояния связана с сокращением светового дня. Ее комментарий приводит издание HuffPost, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Недостаток солнечного света напрямую отражается на выработке серотонина и мелатонина — гормонов, отвечающих за настроение, сон и общий уровень энергии. Осень меняет привычные циркадные ритмы, и это сказывается даже на микробиоме кишечника.
Снижается количество полезных противовоспалительных бактерий.
Нарушается процесс пищеварения.
Организм быстрее расходует энергетические ресурсы.
Помимо природных факторов, важную роль играют и повседневные привычки. Осеннее недомогание усугубляется, если присутствуют:
хронический недосып,
недостаток физической активности,
избыток рафинированных углеводов в рационе.
Чтобы снизить влияние сезонных изменений, Росси советует уделять внимание простым, но эффективным мерам:
больше времени проводить на улице при дневном свете;
соблюдать режим сна и не допускать хронической нехватки отдыха;
поддерживать сбалансированный рацион.
Особое внимание эксперт рекомендует уделить питанию, богатому витамином D и магнием. Эти вещества помогают поддерживать работу нервной системы и уровень энергии.
Полезные продукты:
рыба и морепродукты,
яйца,
грибы,
орехи и семена,
свежие фрукты.
