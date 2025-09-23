18+
23.09.2025, 11:46

Названа главная причина постоянной усталости осенью

Многие люди с наступлением осени отмечают упадок сил, сонливость и хроническую усталость. По словам врача-диетолога Меган Росси из Квинслендского университета, основная причина этого состояния связана с сокращением светового дня. Ее комментарий приводит издание HuffPost, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: tr.pinterest.com
Фото: tr.pinterest.com

Роль естественного света в работе организма

Недостаток солнечного света напрямую отражается на выработке серотонина и мелатонина — гормонов, отвечающих за настроение, сон и общий уровень энергии. Осень меняет привычные циркадные ритмы, и это сказывается даже на микробиоме кишечника.

  • Снижается количество полезных противовоспалительных бактерий.

  • Нарушается процесс пищеварения.

  • Организм быстрее расходует энергетические ресурсы.

Как привычки усиливают осеннюю усталость

Помимо природных факторов, важную роль играют и повседневные привычки. Осеннее недомогание усугубляется, если присутствуют:

  • хронический недосып,

  • недостаток физической активности,

  • избыток рафинированных углеводов в рационе.

Что поможет сохранить энергию

Чтобы снизить влияние сезонных изменений, Росси советует уделять внимание простым, но эффективным мерам:

  • больше времени проводить на улице при дневном свете;

  • соблюдать режим сна и не допускать хронической нехватки отдыха;

  • поддерживать сбалансированный рацион.

Продукты для укрепления организма осенью

Особое внимание эксперт рекомендует уделить питанию, богатому витамином D и магнием. Эти вещества помогают поддерживать работу нервной системы и уровень энергии.

Полезные продукты:

  • рыба и морепродукты,

  • яйца,

  • грибы,

  • орехи и семена,

  • свежие фрукты.

