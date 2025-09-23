Названа главная причина постоянной усталости осенью

Қазақ тіліне аудару

Многие люди с наступлением осени отмечают упадок сил, сонливость и хроническую усталость. По словам врача-диетолога Меган Росси из Квинслендского университета, основная причина этого состояния связана с сокращением светового дня. Ее комментарий приводит издание HuffPost, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Роль естественного света в работе организма

Недостаток солнечного света напрямую отражается на выработке серотонина и мелатонина — гормонов, отвечающих за настроение, сон и общий уровень энергии. Осень меняет привычные циркадные ритмы, и это сказывается даже на микробиоме кишечника.

Снижается количество полезных противовоспалительных бактерий.

Нарушается процесс пищеварения.

Организм быстрее расходует энергетические ресурсы.

Как привычки усиливают осеннюю усталость

Помимо природных факторов, важную роль играют и повседневные привычки. Осеннее недомогание усугубляется, если присутствуют:

хронический недосып,

недостаток физической активности,

избыток рафинированных углеводов в рационе.

Что поможет сохранить энергию

Чтобы снизить влияние сезонных изменений, Росси советует уделять внимание простым, но эффективным мерам:

больше времени проводить на улице при дневном свете;

соблюдать режим сна и не допускать хронической нехватки отдыха;

поддерживать сбалансированный рацион.

Продукты для укрепления организма осенью

Особое внимание эксперт рекомендует уделить питанию, богатому витамином D и магнием. Эти вещества помогают поддерживать работу нервной системы и уровень энергии.

Полезные продукты: