Семья купила чемоданы на аукционе и нашла внутри тела детей

В Новой Зеландии завершился судебный процесс над 43-летней Хаген Ли, обвинённой в жестоком убийстве собственных детей. Женщина в 2018 году лишила жизни восьмилетнюю дочь Юну и шестилетнего сына Мина, а их тела спрятала в чемоданы, которые долгие годы оставались на складе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos

Как произошло убийство

Следствие установило, что Ли дала детям сок, смешанный с сильнодействующим препаратом нортриптилином, который используется в медицинской практике как антидепрессант. После приёма лекарства дети почувствовали сонливость, отправились спать и больше не проснулись.

Ужасная находка спустя годы

Тела погибших малышей были обнаружены лишь в 2022 году, когда истёк срок аренды склада. Ли перестала оплачивать хранение вещей, и содержимое помещения было выставлено на аукцион. Новая семья, купившая чемоданы, стала невольным свидетелем жуткой находки.

Попытка скрыться и смена имени

После трагедии в 2018 году женщина была госпитализирована в психиатрическую клинику в Южной Корее. На вопросы о детях она отвечала: «У меня нет детей». В тот же период Ли подала заявление на смену имени и прекратила любые контакты с друзьями и родственниками.

Судебное разбирательство

На слушаниях обвиняемая признала факт убийства, но пыталась доказать свою невменяемость. Адвокат Ли утверждал, что после смерти мужа в 2017 году женщина считала убийство «морально правильным выходом», так как не справлялась с воспитанием детей в одиночку. Однако судья не признал это смягчающим обстоятельством.

Вердикт присяжных

Присяжные заседатели после недолгих обсуждений признали Ли виновной в убийстве двух детей. Суд приговорил её к наказанию, детали которого пока не раскрываются.