Мужчина 10 лет пил только Dr Pepper и рассказал, что стало с его организмом

Житель Англии Том Боуи более десяти лет практически не пил ничего, кроме газировки Dr Pepper. Ежедневно он выпивал до 4,5 литров сладкого напитка, что со временем обернулось серьезными проблемами со здоровьем и финансовыми потерями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Facebook

Как возникла зависимость

По словам мужчины, его распорядок дня был полностью связан с газировкой.

Утро начиналось с банки Dr Pepper сразу после пробуждения.

По дороге на работу он открывал еще одну.

В течение дня покупал бутылки одну за другой.

Привычка стала настолько заметной, что в местном магазине Тома прозвали «Человеком – Dr Pepper», ведь он никогда не брал никаких других продуктов.

Последствия для организма

Постоянное употребление сахара и кофеина разрушительно сказалось на его здоровье:

хроническая бессонница и невозможность уснуть вовремя;

сильное вздутие живота и набор лишнего веса;

постоянные головные боли и усталость;

катастрофические проблемы с зубами.

По словам стоматолога, в 42 года состояние его зубов напоминало ротовую полость 70-летнего человека.

Цена привычки

Газировка ударила не только по здоровью, но и по кошельку. Подсчеты показали, что за годы зависимости Боуи потратил около £30 тысяч исключительно на Dr Pepper.

Как удалось избавиться от газировки

Самостоятельные попытки бросить заканчивались провалом. Перелом наступил после обращения к гипнотерапевту. Сеансы помогли мужчине побороть тягу и перейти на воду и слабые фруктовые соки.

Новая жизнь без сладких напитков

После отказа от газировки Том заметил ощутимые перемены:

похудел и стал легче переносить физические нагрузки;

наладил сон и избавился от постоянной усталости;

смог откладывать деньги и накопил на отпуск для всей семьи.

Теперь мужчина подчеркивает, что его личный опыт стал важным уроком, и надеется уберечь своих детей от повторения ошибок.