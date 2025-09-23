Самая возрастная свадьба в Москве: брачный союз в 187 лет на двоих

В Москве зарегистрировали необычную свадьбу: в 2025 году самой возрастной невестой стала 91-летняя пенсионерка. Ее избранником оказался 96-летний мужчина, ставший самым возрастным женихом столицы. Об этом сообщила РИА Новости начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По данным столичных ЗАГСов, лишь небольшой процент россиян решается вступить в брак в зрелом возрасте:
около 2% невест регистрируют отношения после 60 лет;
среди женихов этот показатель чуть выше — 3,5%.
Только в 2025 году в Москве оформлено примерно 1,2 тысячи браков между людьми старше 60 лет.
Аналитика портала «Реестр ЗАГС» показывает, что за последние пять лет в России заметно вырос средний возраст вступающих в брак:
у невест — с 30,7 года в 2021-м до 33,2 года в 2025-м;
у женихов рост еще значительнее: с 32,8 до 35,3 лет.
Эксперты отмечают, что увеличение возраста связано с несколькими факторами:
сменой жизненных приоритетов у молодежи, которая все чаще делает акцент на образование и карьеру;
социально-экономическими условиями, влияющими на решение о создании семьи;
изменением восприятия брака как обязательного этапа жизни.
Таким образом, несмотря на редкость браков в преклонном возрасте, сама тенденция к их появлению отражает общее смещение возрастных ориентиров в обществе.
