18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
545.01
642.84
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.09.2025, 16:22

Самая возрастная свадьба в Москве: брачный союз в 187 лет на двоих

Новости Мира 0 441

В Москве зарегистрировали необычную свадьбу: в 2025 году самой возрастной невестой стала 91-летняя пенсионерка. Ее избранником оказался 96-летний мужчина, ставший самым возрастным женихом столицы. Об этом сообщила РИА Новости начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Свадьбы после 60: редкость, но тенденция сохраняется

По данным столичных ЗАГСов, лишь небольшой процент россиян решается вступить в брак в зрелом возрасте:

  • около 2% невест регистрируют отношения после 60 лет;

  • среди женихов этот показатель чуть выше — 3,5%.

Только в 2025 году в Москве оформлено примерно 1,2 тысячи браков между людьми старше 60 лет.

Средний возраст брачующихся растет

Аналитика портала «Реестр ЗАГС» показывает, что за последние пять лет в России заметно вырос средний возраст вступающих в брак:

  • у невест — с 30,7 года в 2021-м до 33,2 года в 2025-м;

  • у женихов рост еще значительнее: с 32,8 до 35,3 лет.

Почему молодые пары откладывают свадьбу

Эксперты отмечают, что увеличение возраста связано с несколькими факторами:

  • сменой жизненных приоритетов у молодежи, которая все чаще делает акцент на образование и карьеру;

  • социально-экономическими условиями, влияющими на решение о создании семьи;

  • изменением восприятия брака как обязательного этапа жизни.

Таким образом, несмотря на редкость браков в преклонном возрасте, сама тенденция к их появлению отражает общее смещение возрастных ориентиров в обществе.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?