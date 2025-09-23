Самая возрастная свадьба в Москве: брачный союз в 187 лет на двоих

Қазақ тіліне аудару

В Москве зарегистрировали необычную свадьбу: в 2025 году самой возрастной невестой стала 91-летняя пенсионерка. Ее избранником оказался 96-летний мужчина, ставший самым возрастным женихом столицы. Об этом сообщила РИА Новости начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: depositphotos.com

Свадьбы после 60: редкость, но тенденция сохраняется

По данным столичных ЗАГСов, лишь небольшой процент россиян решается вступить в брак в зрелом возрасте:

около 2% невест регистрируют отношения после 60 лет;

среди женихов этот показатель чуть выше — 3,5%.

Только в 2025 году в Москве оформлено примерно 1,2 тысячи браков между людьми старше 60 лет.

Средний возраст брачующихся растет

Аналитика портала «Реестр ЗАГС» показывает, что за последние пять лет в России заметно вырос средний возраст вступающих в брак:

у невест — с 30,7 года в 2021-м до 33,2 года в 2025-м ;

у женихов рост еще значительнее: с 32,8 до 35,3 лет.

Почему молодые пары откладывают свадьбу

Эксперты отмечают, что увеличение возраста связано с несколькими факторами:

сменой жизненных приоритетов у молодежи, которая все чаще делает акцент на образование и карьеру;

социально-экономическими условиями, влияющими на решение о создании семьи;

изменением восприятия брака как обязательного этапа жизни.

Таким образом, несмотря на редкость браков в преклонном возрасте, сама тенденция к их появлению отражает общее смещение возрастных ориентиров в обществе.