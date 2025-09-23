Учёные выяснили, какое преимущество есть у «забитых» людей

Қазақ тіліне аудару

Учёные Университета Юты обнаружили любопытную связь между наличием татуировок и вероятностью выявления рака кожи. По их данным, у людей с большим количеством рисунков на теле меланома диагностируется реже, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Как проводилось исследование

Специалисты проанализировали состояние здоровья более тысячи пациентов. В выборку вошли как люди без татуировок, так и обладатели нескольких или множества нательных рисунков.

Результаты показали:

у людей с несколькими татуировками реже выявляли локализованные и инвазивные формы меланомы;

наиболее выраженный эффект наблюдался у тех, у кого было четыре и более рисунков;

в группу «сниженного риска» также попали обладатели больших татуировок, занимающих значительную часть кожи.

Важен не рисунок, а образ жизни

Авторы подчёркивают: речь не идёт о том, что сами татуировки защищают кожу от рака. Вероятнее всего, связь объясняется сопутствующими факторами.

Например:

люди с татуировками нередко внимательнее следят за состоянием кожи;

«забитые» чаще используют солнцезащитные средства, чтобы уберечь рисунки от выгорания;

обладатели татуировок могут чаще обращаться к дерматологам для проверки кожи.

В то же время у людей без татуировок нередко фиксируется менее осторожное отношение к ультрафиолетовому излучению и защите кожи.

Что говорят учёные

Несмотря на выявленную тенденцию, исследователи подчёркивают: пока нет убедительных доказательств того, что татуировки снижают риск развития меланомы. Работа носит предварительный характер, и выводы требуют дополнительных проверок.

Учёные планируют продолжить исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть результаты и уточнить, какие именно факторы влияют на выявленную связь.