Учёные выяснили, какое преимущество есть у «забитых» людей

Учёные Университета Юты обнаружили любопытную связь между наличием татуировок и вероятностью выявления рака кожи. По их данным, у людей с большим количеством рисунков на теле меланома диагностируется реже, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Специалисты проанализировали состояние здоровья более тысячи пациентов. В выборку вошли как люди без татуировок, так и обладатели нескольких или множества нательных рисунков.
Результаты показали:
у людей с несколькими татуировками реже выявляли локализованные и инвазивные формы меланомы;
наиболее выраженный эффект наблюдался у тех, у кого было четыре и более рисунков;
в группу «сниженного риска» также попали обладатели больших татуировок, занимающих значительную часть кожи.
Авторы подчёркивают: речь не идёт о том, что сами татуировки защищают кожу от рака. Вероятнее всего, связь объясняется сопутствующими факторами.
Например:
люди с татуировками нередко внимательнее следят за состоянием кожи;
«забитые» чаще используют солнцезащитные средства, чтобы уберечь рисунки от выгорания;
обладатели татуировок могут чаще обращаться к дерматологам для проверки кожи.
В то же время у людей без татуировок нередко фиксируется менее осторожное отношение к ультрафиолетовому излучению и защите кожи.
Несмотря на выявленную тенденцию, исследователи подчёркивают: пока нет убедительных доказательств того, что татуировки снижают риск развития меланомы. Работа носит предварительный характер, и выводы требуют дополнительных проверок.
Учёные планируют продолжить исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть результаты и уточнить, какие именно факторы влияют на выявленную связь.
