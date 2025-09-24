Масло, которое превращается в яд при жарке

Масло — один из самых популярных ингредиентов на кухне, который придает блюдам насыщенный вкус. Но не все виды масла безопасны при термообработке. Ошибку, способную навредить здоровью, совершают около 90% хозяек, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Эндокринолог Екатерина Янг предупреждает, что некоторые масла категорически не подходят для готовки на сильном огне. Среди них:
соевое;
кукурузное;
сафлоровое;
масло из виноградных косточек;
хлопковое;
арахисовое;
кунжутное;
тыквенное;
рыжиковое;
горчичное.
Использование этих масел при жарке может стать опасным для здоровья.
Многие из перечисленных масел содержат большое количество омега-6 жирных кислот. При нагревании они превращаются в вещества, способные вызывать воспалительные процессы в организме. Длительное влияние таких соединений может провоцировать хроническое воспаление.
Особое внимание стоит обратить на рыжиковое и горчичное масло. В них присутствует эруковая кислота, которая не полностью разлагается в организме. Последствия включают:
замедление метаболизма;
накопление жиров;
потенциальное нарушение работы внутренних органов.
Эти данные подтверждают специалисты портала "Доктор Питер".
Это не значит, что от любимых масел нужно полностью отказываться. Они могут быть безопасно использованы:
в салатах;
для заправки готовых блюд;
при приготовлении холодных закусок.
Главное — соблюдать баланс и выбирать масло в зависимости от метода приготовления. Так можно сохранить полезные свойства жиров и не навредить здоровью.
