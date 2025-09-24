18+
23.09.2025, 20:00

Масло, которое превращается в яд при жарке

Новости Мира 0 800

Масло — один из самых популярных ингредиентов на кухне, который придает блюдам насыщенный вкус. Но не все виды масла безопасны при термообработке. Ошибку, способную навредить здоровью, совершают около 90% хозяек, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Какие масла опасны при жарке

Эндокринолог Екатерина Янг предупреждает, что некоторые масла категорически не подходят для готовки на сильном огне. Среди них:

  • соевое;

  • кукурузное;

  • сафлоровое;

  • масло из виноградных косточек;

  • хлопковое;

  • арахисовое;

  • кунжутное;

  • тыквенное;

  • рыжиковое;

  • горчичное.

Использование этих масел при жарке может стать опасным для здоровья.

Почему жарка на этих маслах вредна

Многие из перечисленных масел содержат большое количество омега-6 жирных кислот. При нагревании они превращаются в вещества, способные вызывать воспалительные процессы в организме. Длительное влияние таких соединений может провоцировать хроническое воспаление.

Особое внимание стоит обратить на рыжиковое и горчичное масло. В них присутствует эруковая кислота, которая не полностью разлагается в организме. Последствия включают:

  • замедление метаболизма;

  • накопление жиров;

  • потенциальное нарушение работы внутренних органов.

Эти данные подтверждают специалисты портала "Доктор Питер".

Как безопасно использовать масла

Это не значит, что от любимых масел нужно полностью отказываться. Они могут быть безопасно использованы:

  • в салатах;

  • для заправки готовых блюд;

  • при приготовлении холодных закусок.

Главное — соблюдать баланс и выбирать масло в зависимости от метода приготовления. Так можно сохранить полезные свойства жиров и не навредить здоровью.

1
3
0
