Ушла из жизни легенда итальянского кино — Клаудия Кардинале

Қазақ тіліне аудару

В возрасте 87 лет скончалась всемирно известная итальянская актриса Клаудия Кардинале. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© AP Photo

Последние дни жизни и прощание

Смерть актрисы подтвердила её агент Лоран Саври. Кардинале скончалась вечером во вторник в небольшом французском городке Немур, расположенном к юго-востоку от Парижа. В последние годы именно там она проживала вместе с семьёй. В момент ухода из жизни она находилась рядом со своими детьми.

По словам Саври, Клаудия всегда была свободной и вдохновенной женщиной — как в творческой карьере, так и в личной жизни.

Ранние годы и начало карьеры

Настоящее имя актрисы — Клод Жозефин Роз Кардинале. Она родилась в Африке в семье сицилийских эмигрантов. Свой путь в кино Клаудия начала в 1956 году, когда ей было всего 18 лет.

За долгую карьеру Кардинале снялась более чем в 150 фильмах и стала одной из самых узнаваемых актрис мирового кино.

Сотрудничество с мировыми режиссёрами

Клаудия Кардинале работала с ведущими режиссёрами своего времени, среди которых:

Федерико Феллини

Лукино Висконти

Серджо Леоне

Пьетро Джерми

Марко Феррери

Михаил Калатозов

Блейк Эдвардс

Кристиан-Жак

Клод Лелуш

Лилиана Кавани

Её роли в фильмах «8 ½», «Однажды на Диком Западе», «В год Божий» и многих других стали классикой мирового кинематографа.

Личная жизнь и наследие

Кардинале оставила значимое наследие не только в кино, но и в культуре. Она стала символом элегантности, силы и независимости, вдохновляя поклонников по всему миру.