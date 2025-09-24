18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.09.2025, 06:11

Ушла из жизни легенда итальянского кино — Клаудия Кардинале

Новости Мира

В возрасте 87 лет скончалась всемирно известная итальянская актриса Клаудия Кардинале. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© AP Photo
© AP Photo

Последние дни жизни и прощание

Смерть актрисы подтвердила её агент Лоран Саври. Кардинале скончалась вечером во вторник в небольшом французском городке Немур, расположенном к юго-востоку от Парижа. В последние годы именно там она проживала вместе с семьёй. В момент ухода из жизни она находилась рядом со своими детьми.

По словам Саври, Клаудия всегда была свободной и вдохновенной женщиной — как в творческой карьере, так и в личной жизни.

Ранние годы и начало карьеры

Настоящее имя актрисы — Клод Жозефин Роз Кардинале. Она родилась в Африке в семье сицилийских эмигрантов. Свой путь в кино Клаудия начала в 1956 году, когда ей было всего 18 лет.

За долгую карьеру Кардинале снялась более чем в 150 фильмах и стала одной из самых узнаваемых актрис мирового кино.

Сотрудничество с мировыми режиссёрами

Клаудия Кардинале работала с ведущими режиссёрами своего времени, среди которых:

  • Федерико Феллини

  • Лукино Висконти

  • Серджо Леоне

  • Пьетро Джерми

  • Марко Феррери

  • Михаил Калатозов

  • Блейк Эдвардс

  • Кристиан-Жак

  • Клод Лелуш

  • Лилиана Кавани

Её роли в фильмах «8 ½», «Однажды на Диком Западе», «В год Божий» и многих других стали классикой мирового кинематографа.

Личная жизнь и наследие

Кардинале оставила значимое наследие не только в кино, но и в культуре. Она стала символом элегантности, силы и независимости, вдохновляя поклонников по всему миру.

6
0
0
