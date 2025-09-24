Ушла из жизни легенда итальянского кино — Клаудия Кардинале

В возрасте 87 лет скончалась всемирно известная итальянская актриса Клаудия Кардинале. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Смерть актрисы подтвердила её агент Лоран Саври. Кардинале скончалась вечером во вторник в небольшом французском городке Немур, расположенном к юго-востоку от Парижа. В последние годы именно там она проживала вместе с семьёй. В момент ухода из жизни она находилась рядом со своими детьми.
По словам Саври, Клаудия всегда была свободной и вдохновенной женщиной — как в творческой карьере, так и в личной жизни.
Настоящее имя актрисы — Клод Жозефин Роз Кардинале. Она родилась в Африке в семье сицилийских эмигрантов. Свой путь в кино Клаудия начала в 1956 году, когда ей было всего 18 лет.
За долгую карьеру Кардинале снялась более чем в 150 фильмах и стала одной из самых узнаваемых актрис мирового кино.
Клаудия Кардинале работала с ведущими режиссёрами своего времени, среди которых:
Федерико Феллини
Лукино Висконти
Серджо Леоне
Пьетро Джерми
Марко Феррери
Михаил Калатозов
Блейк Эдвардс
Кристиан-Жак
Клод Лелуш
Лилиана Кавани
Её роли в фильмах «8 ½», «Однажды на Диком Западе», «В год Божий» и многих других стали классикой мирового кинематографа.
Кардинале оставила значимое наследие не только в кино, но и в культуре. Она стала символом элегантности, силы и независимости, вдохновляя поклонников по всему миру.
