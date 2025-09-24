18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.8
637.84
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.09.2025, 06:59

Учёные обнаружили неожиданный эффект кофеина

Новости Мира 0 695

Учёные обнаружили неожиданный положительный эффект кофеина: он способен увеличивать настойчивость при выполнении сложных или даже неразрешимых задач, особенно в условиях стресса. Результаты исследования опубликованы в журнале Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: in.pinterest.com
Фото: in.pinterest.com

Эксперименты с участием студентов

Исследование проводили специалисты колледжа Амхерст, привлекая 329 студентов. Участникам предлагались визуальные и вербальные задания с элементами, которые сознательно нельзя было решить.

  • Первый эксперимент: прием 40 мг кофеина не оказывал значимого влияния на настойчивость участников.

  • Второй эксперимент: при дозировке 100 мг (примерно одна чашка кофе) студенты дольше пытались найти отсутствующий объект в визуальной задаче, однако аналогичный эффект не наблюдался в вербальных тестах.

  • Третий эксперимент: наиболее яркий результат был зафиксирован в стресс-тесте с холодной водой. Добровольцы, получившие 100 мг кофеина и подвергшиеся легкому стрессу, демонстрировали значительно большую настойчивость по сравнению с контрольной группой. Интересно, что у участников без стрессового воздействия кофеин слегка снижал упорство.

Механизмы действия кофеина

Исследователи предполагают, что кофеин усиливает настойчивость за счет воздействия на нейромедиаторные системы:

  • Дофамин и норадреналин — улучшают мотивацию и активность мозга.

  • Аденозин — участвует в регулировании бодрствования и усталости.

Кроме того, кофеин может изменять субъективное восприятие усилий и ожидаемого вознаграждения. Ключевую роль играет также гормон стресса — кортизол, уровень которого повышается после стрессового воздействия и усиливает когнитивный отклик на стимуляторы.

Перспективы дальнейших исследований

Авторы отмечают, что для точного понимания нейрофизиологических механизмов действия кофеина необходимы дополнительные исследования с использованием:

  • физиологических показателей,

  • методов нейровизуализации.

Это поможет определить, как именно кофеин и стресс взаимодействуют на уровне мозга, влияя на настойчивость и мотивацию.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?