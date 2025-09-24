Учёные обнаружили неожиданный эффект кофеина

Қазақ тіліне аудару

Учёные обнаружили неожиданный положительный эффект кофеина: он способен увеличивать настойчивость при выполнении сложных или даже неразрешимых задач, особенно в условиях стресса. Результаты исследования опубликованы в журнале Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: in.pinterest.com

Эксперименты с участием студентов

Исследование проводили специалисты колледжа Амхерст, привлекая 329 студентов. Участникам предлагались визуальные и вербальные задания с элементами, которые сознательно нельзя было решить.

Первый эксперимент: прием 40 мг кофеина не оказывал значимого влияния на настойчивость участников.

Второй эксперимент: при дозировке 100 мг (примерно одна чашка кофе) студенты дольше пытались найти отсутствующий объект в визуальной задаче, однако аналогичный эффект не наблюдался в вербальных тестах.

Третий эксперимент: наиболее яркий результат был зафиксирован в стресс-тесте с холодной водой. Добровольцы, получившие 100 мг кофеина и подвергшиеся легкому стрессу, демонстрировали значительно большую настойчивость по сравнению с контрольной группой. Интересно, что у участников без стрессового воздействия кофеин слегка снижал упорство.

Механизмы действия кофеина

Исследователи предполагают, что кофеин усиливает настойчивость за счет воздействия на нейромедиаторные системы:

Дофамин и норадреналин — улучшают мотивацию и активность мозга.

Аденозин — участвует в регулировании бодрствования и усталости.

Кроме того, кофеин может изменять субъективное восприятие усилий и ожидаемого вознаграждения. Ключевую роль играет также гормон стресса — кортизол, уровень которого повышается после стрессового воздействия и усиливает когнитивный отклик на стимуляторы.

Перспективы дальнейших исследований

Авторы отмечают, что для точного понимания нейрофизиологических механизмов действия кофеина необходимы дополнительные исследования с использованием:

физиологических показателей,

методов нейровизуализации.

Это поможет определить, как именно кофеин и стресс взаимодействуют на уровне мозга, влияя на настойчивость и мотивацию.