Трамп заявил, что Европа «катится в ад»

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что европейские страны «катятся в ад» из-за миграционного кризиса. По его словам, текущая политика открытых границ приводит к серьезным проблемам безопасности и социальной стабильности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Ken Cedeno/Reuters

Критика политики открытых границ

Трамп подчеркнул необходимость положить конец «неудачному эксперименту с открытыми границами». Он отметил, что без строгого контроля миграции страны сталкиваются с ростом преступности, давлением на экономику и социальной напряженностью.

Опыт США в регулировании миграции

Глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты приняли решительные меры для сдерживания нелегальной миграции. По его словам, после того как власти начали задерживать и депортировать тех, кто пересекает границу незаконно, поток мигрантов значительно сократился. Трамп заявил:

«Поверьте, я действительно хорошо разбираюсь в этих вопросах. Как только мы начали высылать нелегалов из США, они просто перестали приезжать».

Угроза чрезвычайного положения в Вашингтоне

Ранее, в сентябре, Трамп пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в столице США, если местные власти будут отказываться сотрудничать с федеральными структурами в вопросах регулирования миграции. Это решение демонстрирует его готовность применять жесткие меры для контроля над потоком мигрантов.