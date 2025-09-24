18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.09.2025, 09:03

Британец поразился, узнав, чем на самом деле является найденная «детская игрушка»

Новости Мира

Житель Дорчестера Мартин Уильямс совершил необычное открытие: на вспаханном поле рядом со своим домом он выкопал бронзовую брошь возрастом около 2000 лет. Сначала мужчина принял находку за детскую игрушку, пишет Independent, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: independent.co.uk
Фото: independent.co.uk

Ошибка в восприятии: детская игрушка или древний артефакт?

Уильямс объяснил, что изначально его смутило соседство с моделями машинок 1960–1970-х годов, лежавшими рядом с находкой. Лишь после тщательной очистки он понял, что держит в руках предмет римской эпохи. Брошка относится к периоду римского правления в Британии (до 410 года н.э.) и является редкой для региона Дорсет.

Секретное место находки

Место, где была обнаружена брошь, держится в секрете владельцем поместья. Ранее на этой территории уже находили ценные артефакты: 14 топоров бронзового века, один из которых сегодня хранится в Британском музее. Специалисты подтвердили археологическую ценность броши и подчеркнули ее важность для изучения истории региона.

Опыт поиска и будущая судьба артефакта

За четыре года поисков Мартин Уильямс обнаружил около 30 ценных предметов, включая 30 римских монет и два средневековых кольца. По британскому законодательству, если брошь признают сокровищем, музей сможет приобрести ее с выплатой вознаграждения находчику. В противном случае Уильямс намерен подарить артефакт владельцу поместья в знак благодарности за возможность вести поиски на его земле.

