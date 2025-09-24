Британец поразился, узнав, чем на самом деле является найденная «детская игрушка»

Житель Дорчестера Мартин Уильямс совершил необычное открытие: на вспаханном поле рядом со своим домом он выкопал бронзовую брошь возрастом около 2000 лет. Сначала мужчина принял находку за детскую игрушку, пишет Independent, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Уильямс объяснил, что изначально его смутило соседство с моделями машинок 1960–1970-х годов, лежавшими рядом с находкой. Лишь после тщательной очистки он понял, что держит в руках предмет римской эпохи. Брошка относится к периоду римского правления в Британии (до 410 года н.э.) и является редкой для региона Дорсет.
Место, где была обнаружена брошь, держится в секрете владельцем поместья. Ранее на этой территории уже находили ценные артефакты: 14 топоров бронзового века, один из которых сегодня хранится в Британском музее. Специалисты подтвердили археологическую ценность броши и подчеркнули ее важность для изучения истории региона.
За четыре года поисков Мартин Уильямс обнаружил около 30 ценных предметов, включая 30 римских монет и два средневековых кольца. По британскому законодательству, если брошь признают сокровищем, музей сможет приобрести ее с выплатой вознаграждения находчику. В противном случае Уильямс намерен подарить артефакт владельцу поместья в знак благодарности за возможность вести поиски на его земле.
