Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.09.2025, 12:15

Почему современные дети считают, что родители им «все должны»

Новости Мира 0 617

По словам психолога Дмитрия Чернышова, одна из главных причин появления потребительского мышления у детей — стремление родителей полностью оградить их от трудностей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Родительская гиперопека и ее последствия

Поколение, выросшее в условиях резкой смены политической и экономической системы, сталкивалось с необходимостью выживания, карьерного роста и борьбы за финансовую стабильность. В этом процессе многие взрослые пытались компенсировать детям нехватку времени и внимания чрезмерной заботой и материальными благами.

Так у детей закрепилось убеждение, что родители всегда обязаны удовлетворять их желания, а окружающий мир также «должен» предоставлять все без усилий.

Школа перестала быть опорой в воспитании

Раньше школа не только обучала, но и помогала формировать личность ребенка, поддерживая родителей в вопросах воспитания. Сегодня же образовательные учреждения ограничиваются исключительно передачей знаний. В результате бремя формирования личности целиком легло на родителей. Но в условиях постоянной занятости и стресса далеко не все семьи смогли взять на себя эту роль.

Эпоха безграничного доступа

Чернышов отмечает, что еще одно отличие нынешнего поколения — отсутствие ограничений в доступе к развлечениям и информации. Если раньше просмотр мультфильма был долгожданным событием дня, то теперь дети могут бесконечно переключать контент и мгновенно получать новые впечатления.

Это привело к формированию модели восприятия мира как «гигантского маркетплейса», где все доступно мгновенно, без усилий. Такая установка легко переносится и на отношения с родителями: «хочу — значит, должны дать».

Ошибки родителей, продиктованные чувством вины

Многие родители, осознавая нехватку внимания, пытались компенсировать это подарками, гаджетами и другими материальными благами. По мнению психолога, именно чувство вины превращает взрослых в «должников» в глазах собственных детей.

Однако, чтобы изменить ситуацию, родителям важно избавиться от этого внутреннего давления. «Вина всегда требует наказания, — поясняет эксперт. — Но вместо этого нужно честно признаться себе, что идеальный, лишенный препятствий мир опасен для ребенка».

Стратегии воспитания для разных возрастов

До 14 лет: через игру и опыт выбора

Чернышов советует использовать игровые методы, чтобы дети понимали причинно-следственные связи. Например, можно дать им условную сумму денег и вместе спланировать покупки, объяснив, что выбор одних товаров исключает возможность купить другие. Так ребенок учится видеть последствия своих решений.

После 14 лет: разговоры и реальный опыт

С подростками важно разговаривать «на равных», объясняя, что мир не сводится к нажатию кнопки. Родителям стоит показать, как зарабатываются деньги: пригласить ребенка на работу, предложить подработку во время каникул, вовлечь в планирование бюджета семьи. Не менее полезно привлекать подростка к домашним обязанностям, чтобы он понимал реальную цену труда и ответственности.

Вывод

Современные дети не становятся потребителями сами по себе — этому во многом способствуют родители и социальные условия последних десятилетий. Решение проблемы лежит в изменении родительской стратегии: отказ от чувства вины, воспитание через опыт, совместные обязанности и честный диалог.

