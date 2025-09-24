Кто живет в воде из-под крана: откровения экспертов Роспотребнадзора

Вода из-под крана, привычная для ежедневного использования, может таить в себе угрозу для здоровья. Об этом сообщает Роспотребнадзор, уточняя, что опасность не стоит недооценивать, сообщает Lada.kz.
По данным специалистов, в водопроводной воде нередко обнаруживаются микроорганизмы, которые способны вызывать серьезные заболевания.
Эксперты поясняют, что системы очистки не всегда обеспечивают абсолютную защиту. Некоторые бактерии и вирусы способны пройти через фильтрацию и начать размножаться в воде.
Кроме того, существует еще один фактор риска — изношенные водопроводные сети. Трещины и повреждения в трубах создают условия для попадания в воду вирусов и других патогенных микроорганизмов.
Наличие вредоносных бактерий в воде может привести к развитию различных заболеваний. По информации Роспотребнадзора, чаще всего встречаются:
дизентерийные палочки,
сальмонеллы,
паразиты.
Попадание их в организм человека способно вызвать кишечные инфекции, гепатит А, пневмонию, а также паразитарные болезни.
Чтобы защитить себя и свою семью, специалисты рекомендуют придерживаться простых правил:
кипятить воду из-под крана перед употреблением,
использовать фильтры комплексной очистки.
Эти меры помогут значительно снизить вероятность заражения инфекциями и сохранить здоровье.
Роспотребнадзор подчеркивает, что приведенные рекомендации носят информационный характер. При любых признаках заболеваний следует обращаться за консультацией к врачу.
