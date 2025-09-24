18+
24.09.2025, 13:06

Кто живет в воде из-под крана: откровения экспертов Роспотребнадзора

Новости Мира 0 518

Вода из-под крана, привычная для ежедневного использования, может таить в себе угрозу для здоровья. Об этом сообщает Роспотребнадзор, уточняя, что опасность не стоит недооценивать, сообщает Lada.kz. 

Фото: Patrick Pleul / DPA / Zentralbild / ТАСС

По данным специалистов, в водопроводной воде нередко обнаруживаются микроорганизмы, которые способны вызывать серьезные заболевания.

Почему вода становится небезопасной

Эксперты поясняют, что системы очистки не всегда обеспечивают абсолютную защиту. Некоторые бактерии и вирусы способны пройти через фильтрацию и начать размножаться в воде.

Кроме того, существует еще один фактор риска — изношенные водопроводные сети. Трещины и повреждения в трубах создают условия для попадания в воду вирусов и других патогенных микроорганизмов.

Возможные угрозы для здоровья

Наличие вредоносных бактерий в воде может привести к развитию различных заболеваний. По информации Роспотребнадзора, чаще всего встречаются:

  • дизентерийные палочки,

  • сальмонеллы,

  • паразиты.

Попадание их в организм человека способно вызвать кишечные инфекции, гепатит А, пневмонию, а также паразитарные болезни.

Как снизить риски

Чтобы защитить себя и свою семью, специалисты рекомендуют придерживаться простых правил:

  • кипятить воду из-под крана перед употреблением,

  • использовать фильтры комплексной очистки.

Эти меры помогут значительно снизить вероятность заражения инфекциями и сохранить здоровье.

Важное уточнение

Роспотребнадзор подчеркивает, что приведенные рекомендации носят информационный характер. При любых признаках заболеваний следует обращаться за консультацией к врачу.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Вот мне интересно, в России тоже наши новости озвучивают или только мы должны знать всё о России. Что не статья, так там всё о России.
24.09.2025, 11:47
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

