Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.09.2025, 14:51

WhatsApp запускает встроенный перевод сообщений

Новости Мира

Мессенджер WhatsApp представил новую функцию, которая упростит общение пользователей по всему миру. Теперь в приложении доступен встроенный перевод сообщений, что позволит преодолевать языковые барьеры в личной и групповой переписке, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Как работает функция перевода

Согласно официальному блогу WhatsApp, чтобы перевести сообщение, достаточно:

  • нажать и удерживать текст на иностранном языке;

  • выбрать в меню пункт «Перевести»;

  • указать желаемое направление перевода (с какого или на какой язык);

  • при необходимости скачать пакет языка для дальнейшего использования без интернета.

Функция работает не только в индивидуальных чатах, но и в групповых беседах, а также в обновлениях каналов.

Автоматический перевод на Android

Пользователи смартфонов с операционной системой Android получили дополнительное преимущество: в настройках можно активировать автоматический перевод. Это позволит переводить все входящие сообщения в конкретном чате на выбранный язык без необходимости повторять действие вручную.

Локальная обработка данных

Разработчики подчеркивают, что все переводы выполняются непосредственно на устройстве пользователя. Это означает, что переписка не передается на внешние серверы для обработки, а значит, сохраняется высокий уровень приватности.

Доступность и языковая поддержка

  • Android: на старте доступны 6 языков — английский, испанский, хинди, португальский, русский и арабский.

  • iPhone: владельцы устройств на iOS получат более широкий выбор — сразу свыше 19 языков.

В будущем список будет расширяться, что сделает инструмент еще более универсальным.

Масштаб и значение нововведения

WhatsApp насчитывает более 3 миллиардов пользователей в 180 странах, и запуск функции перевода способен значительно облегчить межкультурное общение. Нововведение поможет людям общаться без ограничений, независимо от знаний иностранных языков, а также усилит позиции мессенджера на глобальном рынке.

