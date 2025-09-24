18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.09.2025, 18:15

Почему мы вздрагиваем при засыпании: мнение врача

Многие люди замечали, что в момент засыпания их тело внезапно «дергается». Это явление получило название гипнический толчок и представляет собой непроизвольное сокращение мышц. Несмотря на пугающий эффект, специалисты уверяют, что это полностью естественно и не опасно для здоровья, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Как мозг провоцирует резкое вздрагивание

Доктор британский врач Амир Хан объясняет механизм такого явления. Во время засыпания мышцы человека постепенно расслабляются. Иногда мозг воспринимает это резкое расслабление как сигнал падения тела.

В ответ на «угрозу» мозг мгновенно посылает сигнал мышцам, чтобы «схватить себя», что и вызывает резкое вздрагивание и кратковременное пробуждение.

Исторические корни рефлекса

Некоторые ученые считают, что гипнический толчок — это древний защитный механизм. Его возникновение связано с тем, что наши предки спали на деревьях, и резкое сокращение мышц предотвращало падение с высоты.

Когда подергивания случаются чаще

Врач отмечает, что интенсивность таких вздрагиваний может увеличиваться в определенных ситуациях:

  • при сильном стрессе;

  • при усталости;

  • после употребления кофеина в вечернее время.

Несмотря на неприятные ощущения, подергивания не наносят вреда и не требуют лечения.

Заключение: естественная реакция организма

Хотя гипнические толчки могут нарушать сон и вызывать беспокойство, врачи советуют не паниковать. Это естественная реакция организма, которая встречается у большинства людей и не является признаком какой-либо болезни.

