Замок Пугачевой хотят переделать в тюрьму для иноагентов

Шоумен Стас Барецкий выступил с резкой критикой идеи использования замка Аллы Пугачевой в деревне Грязь в религиозных целях. В интервью порталу «Страсти» он заявил, что особняк нельзя отдавать Русской православной церкви, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам Барецкого, предложение лидера движения «Россия Православная» Михаила Иванова превратить дом Пугачевой в храм абсолютно неприемлемо. Шоумен подчеркнул, что замок не подходит для священного места и его нельзя «марать» религиозными целями.
Вместо этого Барецкий предложил кардинально иной вариант использования особняка — открыть там тюрьму для «иноагентов».
«Там мы будем содержать в жесточайших условиях провинившихся иноагентов. Можно открыть крематорий, они смогут там работать как осужденные. Но марать святую церковь, открывая там приход, нельзя», — заявил шоумен.
Это не первая нестандартная идея Барецкого относительно замка Пугачевой. В августе 2024 года он анонсировал намерение создать российский Диснейленд на территории особняка.
Шоумен планировал установить американские горки, организовать зоопарк, комнату смеха «Кривые зеркала», юнатские кружки и даже «музей пыток». Для реализации проекта он уже начал закупку необходимого оборудования.
После начала специальной военной операции на Украине Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным, признанным в РФ иностранным агентом, и детьми покинули Россию и переехали в Израиль.
В настоящее время знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.
