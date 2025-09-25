Замок Пугачевой хотят переделать в тюрьму для иноагентов

Қазақ тіліне аудару

Шоумен Стас Барецкий выступил с резкой критикой идеи использования замка Аллы Пугачевой в деревне Грязь в религиозных целях. В интервью порталу «Страсти» он заявил, что особняк нельзя отдавать Русской православной церкви, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Яндекс Карты

По словам Барецкого, предложение лидера движения «Россия Православная» Михаила Иванова превратить дом Пугачевой в храм абсолютно неприемлемо. Шоумен подчеркнул, что замок не подходит для священного места и его нельзя «марать» религиозными целями.

Идея тюрьмы для иноагентов

Вместо этого Барецкий предложил кардинально иной вариант использования особняка — открыть там тюрьму для «иноагентов».

«Там мы будем содержать в жесточайших условиях провинившихся иноагентов. Можно открыть крематорий, они смогут там работать как осужденные. Но марать святую церковь, открывая там приход, нельзя», — заявил шоумен.

Ранее планы на развлекательный комплекс

Это не первая нестандартная идея Барецкого относительно замка Пугачевой. В августе 2024 года он анонсировал намерение создать российский Диснейленд на территории особняка.

Шоумен планировал установить американские горки, организовать зоопарк, комнату смеха «Кривые зеркала», юнатские кружки и даже «музей пыток». Для реализации проекта он уже начал закупку необходимого оборудования.

Пугачева и Галкины за границей

После начала специальной военной операции на Украине Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным, признанным в РФ иностранным агентом, и детьми покинули Россию и переехали в Израиль.

В настоящее время знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.