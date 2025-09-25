Названа цена самой дорогой чашки кофе в мире

Қазақ тіліне аудару

Сеть кофеен Roasters из Дубая официально вошла в Книгу рекордов Гиннесса за создание самой дорогой чашки кофе в мире, сообщает Daily Mail, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: tr.pinterest.com

Эксклюзивные ингредиенты и подача

Рекордная чашка была продана за $670. Напиток приготовили методом pour-over и подали в уникальном хрустальном бокале ручной работы. Для кофе использовались эксклюзивные зерна панамского сорта Geisha с плантации Hacienda La Esmeralda. Эти зерна известны сложными ароматами цветов, фруктов и цитрусовых, что делает их настоящим деликатесом для ценителей кофе.

К кофе гости получали десерты, стилизованные под тему гейш, что усиливало впечатление от дегустации.

Аукцион и рекордные закупки

Установлению рекорда предшествовала громкая покупка на международном аукционе. Дубайский стартап, связанный с кофейней, всего через неделю после своего основания приобрел всю 20-килограммовую партию мытого кофе Geisha с плантации Hacienda La Esmeralda за $604 тысячи.

Новый стандарт для кофе класса люкс

Представитель Книги рекордов Гиннесса отметил на церемонии, что этот результат устанавливает новый стандарт качества для кофе премиум-класса по всему миру.