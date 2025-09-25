Внезапные зависания и разряд батареи: эксперт объяснил, кто следит за вами и как защититься

Қазақ тіліне аудару

Внезапные зависания устройств, ускоренный разряд батареи и неожиданный рост сетевого трафика могут быть признаками того, что злоумышленники получили доступ к вашим гаджетам. Об этом «Газете.Ru» рассказал инженер-программист и IT-консультант Артем Кузнецов, сообщает Lada.kz.

Фото: Shutterstock

Пользователь сам дает «лишние» права

«Часто мы сами предоставляем технике слишком много прав, не задумываясь о том, что происходит с нашими данными. Случаи тотальной слежки подпитываются не только реальными взломами, но и тем, как мы используем устройства», — отмечает эксперт.

Большинство случаев, когда телефон или ноутбук активирует камеру или микрофон без ведома владельца, редки, но возможны. Вредоносные программы и эксплойты в прошлом позволяли получать доступ к камере и микрофону без уведомления пользователя. Например, несколько лет назад была обнаружена уязвимость в macOS, аналогичные проблемы находили и в Windows, и на Android-устройствах.

Аппаратные меры защиты

Массового характера такие атаки не приобрели, в том числе благодаря встроенным аппаратным мерам защиты. Современные производители добавляют связь между индикатором камеры и её питанием. Например, на ноутбуках Apple включение камеры невозможно без светового сигнала.

Однако полностью исключить риск нельзя. Любая система со временем обрастает уязвимостями, особенно если пользователь игнорирует обновления.

Как понять, что за вами могут следить

Явных признаков мало, поэтому важно обращать внимание на косвенные сигналы:

Лампочка камеры внезапно загорается без вашего участия.

Устройство неожиданно зависает.

Быстро разряжается батарея.

Сетевой трафик растет без причины, особенно если устройство не используется.

В режиме ожидания смартфон или ноутбук начинают греться, вентилятор работает активнее.

Эти признаки могут указывать на активность вредоносного ПО. Важно проверять список запущенных процессов — иногда причина может быть в ошибках приложений или обновлениях, но попытку несанкционированного доступа исключать нельзя.

Какие приложения чаще всего получают доступ

Наиболее «любопытные» программы — мессенджеры, социальные сети, сервисы видеосвязи, приложения для фото- и видеомонтажа. Проблема в том, что пользователи привыкли автоматически нажимать «разрешить все», и доступ получают даже программы, которым он не нужен — например, банковские клиенты или игровые сервисы.

Эксперт советует отзывать доступ к микрофону, если вы не пользуетесь голосовым поиском или встроенными звонками. Принцип минимальных прав: приложению дают только те данные, без которых оно не сможет работать.

Встроенные инструменты для проверки

iOS : оранжевая точка сигнализирует о работе микрофона, зеленая — камеры. Можно посмотреть журнал обращений с временными отметками.

Android: в настройках также доступен журнал использования камеры и микрофона.

Для продвинутого мониторинга существуют сторонние утилиты, отслеживающие сетевую активность и запросы к «железу», но они требуют технической подготовки и могут быть опасны для неопытного пользователя.

Физические меры защиты

Самыми надежными остаются физические методы:

Шторка на камеру ноутбука.

Чехол с крышкой на объектив смартфона.

Эксперт подчеркивает, что это не паранойя, а нормальная практика даже в крупных компаниях. Микрофон отключить сложнее, но ограничить доступ программам — вполне реально. Также рекомендуется шифровать важные переписки и использовать двухфакторную аутентификацию, чтобы снизить риск удаленного взлома.