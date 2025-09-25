18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.68
636.26
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.09.2025, 08:57

Телефоны Nokia воскресят

Новости Мира 0 730

Компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, приняла решение продолжить производство кнопочных телефонов под знаменитым брендом. Об этом сообщает издание Press Trust of India. Напомним, что лицензия на использование имени Nokia у HMD Global должна была истечь в 2026 году, однако компания решила продлить соглашение и сохранить бренд на рынке, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Воскрешение классики

Согласно условиям нового соглашения, HMD Global сосредоточится на выпуске недорогих кнопочных телефонов — компактных и доступных устройств, которые ранее сделали Nokia популярной во всем мире. При этом компания не планирует производить смартфоны под брендом Nokia, предпочитая развивать собственную линейку современных устройств под маркой HMD.

Выгода для обеих сторон

Ни HMD Global, ни Nokia пока не дали официальных комментариев по поводу продления сотрудничества. Однако эксперты отмечают, что соглашение, скорее всего, выгодно для обеих компаний. HMD Global уже занимает лидирующие позиции на рынке кнопочных телефонов в Индии, а производственные мощности в Китае позволяют компании выпускать устройства массово и по низкой цене.

Будущее кнопочных телефонов

Продление лицензии открывает для поклонников Nokia возможность вновь увидеть на рынке привычные и надежные устройства с физическими клавишами. Для HMD Global это шанс укрепить позиции в сегменте бюджетных телефонов и сохранить популярность легендарного бренда в эпоху смартфонов.

11
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?