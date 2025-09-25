Телефоны Nokia воскресят

Қазақ тіліне аудару

Компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, приняла решение продолжить производство кнопочных телефонов под знаменитым брендом. Об этом сообщает издание Press Trust of India. Напомним, что лицензия на использование имени Nokia у HMD Global должна была истечь в 2026 году, однако компания решила продлить соглашение и сохранить бренд на рынке, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: freepik

Воскрешение классики

Согласно условиям нового соглашения, HMD Global сосредоточится на выпуске недорогих кнопочных телефонов — компактных и доступных устройств, которые ранее сделали Nokia популярной во всем мире. При этом компания не планирует производить смартфоны под брендом Nokia, предпочитая развивать собственную линейку современных устройств под маркой HMD.

Выгода для обеих сторон

Ни HMD Global, ни Nokia пока не дали официальных комментариев по поводу продления сотрудничества. Однако эксперты отмечают, что соглашение, скорее всего, выгодно для обеих компаний. HMD Global уже занимает лидирующие позиции на рынке кнопочных телефонов в Индии, а производственные мощности в Китае позволяют компании выпускать устройства массово и по низкой цене.

Будущее кнопочных телефонов

Продление лицензии открывает для поклонников Nokia возможность вновь увидеть на рынке привычные и надежные устройства с физическими клавишами. Для HMD Global это шанс укрепить позиции в сегменте бюджетных телефонов и сохранить популярность легендарного бренда в эпоху смартфонов.