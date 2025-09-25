18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.09.2025, 11:03

35 дней без алкоголя: врач поделился неожиданными результатами эксперимента

Новости Мира 0 859

В последние годы отказ от спиртного становится всё более популярным. Врачи предупреждают: безопасной дозы алкоголя не существует, но немногие всерьёз задумываются о полном отказе от напитков. Доктор-онкоуролог Марк Гадзиян решил проверить это на себе и поделился результатами эксперимента, сообщает Lada.kz со ссылкой на  «Доктор Питер».

Эксперимент на себе

В своём блоге, как сообщает портал «Доктор Питер», врач откровенно рассказал о своей жизни до эксперимента. Раньше все встречи с друзьями и праздники сопровождались алкоголем. Пятнадцать лет назад он отказался от крепких напитков, но продолжал пить пиво и вино время от времени.

Совсем недавно Гадзиян решил полностью исключить алкоголь, объяснив свой выбор просто: даже небольшие дозы начали мешать повседневной жизни. После пары бокалов пива утром он чувствовал усталость, раздражительность, а лицо выглядело отёчным и уставшим.

Что подтолкнуло к отказу

С возрастом негативные последствия употребления спиртного усилились:

  • ухудшился сон, появлялись ночные пробуждения;

  • снизилась работоспособность;

  • усилилась тревожность и раздражительность;

  • появился лишний вес, особенно в области живота, несмотря на регулярные занятия спортом.

Решение отказаться от алкоголя созрело естественным образом. Через 35 дней после начала эксперимента доктор отметил первые результаты.

Свободное время и новые привычки

Одним из главных открытий стала неожиданная свобода времени. Теперь вечерние и субботние часы можно посвящать полезным делам:

  • работе над проектами;

  • обучению;

  • чтению;

  • посещению театра и культурных мероприятий.

Отсутствие необходимости «восстанавливаться после вчерашнего» освободило массу времени для себя.

Девять положительных изменений

Доктор отметил ряд улучшений в состоянии здоровья и качества жизни:

  1. Аппетит нормализовался, а вес стабилизировался на оптимальной отметке;

  2. Сон стал глубоким и спокойным, без ночных пробуждений;

  3. Вернулись яркие сновидения;

  4. Утреннее пробуждение стало бодрым, исчезла тревожность;

  5. Улучшилось пищеварение;

  6. Продуктивность заметно выросла;

  7. Возобновились занятия йогой по субботам;

  8. Исчезли перепады настроения;

  9. Прошла вечерняя апатия.

Три неожиданных минуса

Эксперимент не был полностью беспроблемным. Врач отметил несколько сложностей:

  • возросла тяга к сладкому;

  • увеличилось потребление кофе;

  • труднее отказаться от привычки выпить после банных процедур, хотя обычное пиво заменялось безалкогольным.

Итог

Опыт Марка Гадзияна показывает, что полный отказ от алкоголя может приносить значительные физические и психологические выгоды. Однако даже у людей с сильной волей возникают небольшие трудности, связанные с изменением привычек и образа жизни.

