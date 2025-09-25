35 дней без алкоголя: врач поделился неожиданными результатами эксперимента

Қазақ тіліне аудару

В последние годы отказ от спиртного становится всё более популярным. Врачи предупреждают: безопасной дозы алкоголя не существует, но немногие всерьёз задумываются о полном отказе от напитков. Доктор-онкоуролог Марк Гадзиян решил проверить это на себе и поделился результатами эксперимента, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Доктор Питер».

Фото: Pinterest

Эксперимент на себе

В своём блоге, как сообщает портал «Доктор Питер», врач откровенно рассказал о своей жизни до эксперимента. Раньше все встречи с друзьями и праздники сопровождались алкоголем. Пятнадцать лет назад он отказался от крепких напитков, но продолжал пить пиво и вино время от времени.

Совсем недавно Гадзиян решил полностью исключить алкоголь, объяснив свой выбор просто: даже небольшие дозы начали мешать повседневной жизни. После пары бокалов пива утром он чувствовал усталость, раздражительность, а лицо выглядело отёчным и уставшим.

Что подтолкнуло к отказу

С возрастом негативные последствия употребления спиртного усилились:

ухудшился сон, появлялись ночные пробуждения;

снизилась работоспособность;

усилилась тревожность и раздражительность;

появился лишний вес, особенно в области живота, несмотря на регулярные занятия спортом.

Решение отказаться от алкоголя созрело естественным образом. Через 35 дней после начала эксперимента доктор отметил первые результаты.

Свободное время и новые привычки

Одним из главных открытий стала неожиданная свобода времени. Теперь вечерние и субботние часы можно посвящать полезным делам:

работе над проектами;

обучению;

чтению;

посещению театра и культурных мероприятий.

Отсутствие необходимости «восстанавливаться после вчерашнего» освободило массу времени для себя.

Девять положительных изменений

Доктор отметил ряд улучшений в состоянии здоровья и качества жизни:

Аппетит нормализовался, а вес стабилизировался на оптимальной отметке; Сон стал глубоким и спокойным, без ночных пробуждений; Вернулись яркие сновидения; Утреннее пробуждение стало бодрым, исчезла тревожность; Улучшилось пищеварение; Продуктивность заметно выросла; Возобновились занятия йогой по субботам; Исчезли перепады настроения; Прошла вечерняя апатия.

Три неожиданных минуса

Эксперимент не был полностью беспроблемным. Врач отметил несколько сложностей:

возросла тяга к сладкому;

увеличилось потребление кофе;

труднее отказаться от привычки выпить после банных процедур, хотя обычное пиво заменялось безалкогольным.

Итог

Опыт Марка Гадзияна показывает, что полный отказ от алкоголя может приносить значительные физические и психологические выгоды. Однако даже у людей с сильной волей возникают небольшие трудности, связанные с изменением привычек и образа жизни.