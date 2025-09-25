35 дней без алкоголя: врач поделился неожиданными результатами эксперимента

В последние годы отказ от спиртного становится всё более популярным. Врачи предупреждают: безопасной дозы алкоголя не существует, но немногие всерьёз задумываются о полном отказе от напитков. Доктор-онкоуролог Марк Гадзиян решил проверить это на себе и поделился результатами эксперимента, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Доктор Питер».
В своём блоге, как сообщает портал «Доктор Питер», врач откровенно рассказал о своей жизни до эксперимента. Раньше все встречи с друзьями и праздники сопровождались алкоголем. Пятнадцать лет назад он отказался от крепких напитков, но продолжал пить пиво и вино время от времени.
Совсем недавно Гадзиян решил полностью исключить алкоголь, объяснив свой выбор просто: даже небольшие дозы начали мешать повседневной жизни. После пары бокалов пива утром он чувствовал усталость, раздражительность, а лицо выглядело отёчным и уставшим.
С возрастом негативные последствия употребления спиртного усилились:
ухудшился сон, появлялись ночные пробуждения;
снизилась работоспособность;
усилилась тревожность и раздражительность;
появился лишний вес, особенно в области живота, несмотря на регулярные занятия спортом.
Решение отказаться от алкоголя созрело естественным образом. Через 35 дней после начала эксперимента доктор отметил первые результаты.
Одним из главных открытий стала неожиданная свобода времени. Теперь вечерние и субботние часы можно посвящать полезным делам:
работе над проектами;
обучению;
чтению;
посещению театра и культурных мероприятий.
Отсутствие необходимости «восстанавливаться после вчерашнего» освободило массу времени для себя.
Доктор отметил ряд улучшений в состоянии здоровья и качества жизни:
Аппетит нормализовался, а вес стабилизировался на оптимальной отметке;
Сон стал глубоким и спокойным, без ночных пробуждений;
Вернулись яркие сновидения;
Утреннее пробуждение стало бодрым, исчезла тревожность;
Улучшилось пищеварение;
Продуктивность заметно выросла;
Возобновились занятия йогой по субботам;
Исчезли перепады настроения;
Прошла вечерняя апатия.
Эксперимент не был полностью беспроблемным. Врач отметил несколько сложностей:
возросла тяга к сладкому;
увеличилось потребление кофе;
труднее отказаться от привычки выпить после банных процедур, хотя обычное пиво заменялось безалкогольным.
Опыт Марка Гадзияна показывает, что полный отказ от алкоголя может приносить значительные физические и психологические выгоды. Однако даже у людей с сильной волей возникают небольшие трудности, связанные с изменением привычек и образа жизни.
