18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.68
636.26
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.09.2025, 14:03

Олег Басилашвили больше не выйдет на сцену БДТ

Новости Мира 0 663

Легендарный актер Олег Басилашвили сообщил, что больше не выйдет на сцену Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова (БДТ). Об этом артист рассказал в интервью NEWS.ru, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Снятые спектакли и уход со сцены

По словам Басилашвили, постановки, в которых он участвовал, исчезли из текущего репертуара театра. Последней работой актера на сцене БДТ стал спектакль «Лето одного года».

«Больше играть не буду», — подчеркнул артист, подтвердив свой уход.

Жизнь вдали от общественности

Актер отметил, что отошел от общественной жизни и теперь предпочитает спокойствие. Он живет вместе с семьей в Репино под Санкт-Петербургом и, по его словам, не интересуется происходящим в публичном пространстве.

Юбилей и поздравления от президента

26 августа 2025 года Олегу Басилашвили исполнилось 90 лет. С юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин, пожелав актеру бодрости духа, здоровья и благополучия.

Предсказание о долгой жизни

Сам Басилашвили признался, что еще ранее получил предсказание от гадалки: она уверяла, что актер проживет дольше 90 лет. Артист добавил, что склонен доверять этим словам.

Карьера и творческое наследие

Олег Басилашвили является народным артистом СССР, это звание он получил в 1984 году. За свою карьеру он снялся более чем в сотне фильмов. Среди самых известных работ — «Служебный роман», «Калифорнийская сюита», «Курьер», «Вокзал для двоих», «Вечный зов».

5
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?