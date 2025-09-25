Олег Басилашвили больше не выйдет на сцену БДТ

Қазақ тіліне аудару

Легендарный актер Олег Басилашвили сообщил, что больше не выйдет на сцену Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова (БДТ). Об этом артист рассказал в интервью NEWS.ru, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Снятые спектакли и уход со сцены

По словам Басилашвили, постановки, в которых он участвовал, исчезли из текущего репертуара театра. Последней работой актера на сцене БДТ стал спектакль «Лето одного года».

«Больше играть не буду», — подчеркнул артист, подтвердив свой уход.

Жизнь вдали от общественности

Актер отметил, что отошел от общественной жизни и теперь предпочитает спокойствие. Он живет вместе с семьей в Репино под Санкт-Петербургом и, по его словам, не интересуется происходящим в публичном пространстве.

Юбилей и поздравления от президента

26 августа 2025 года Олегу Басилашвили исполнилось 90 лет. С юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин, пожелав актеру бодрости духа, здоровья и благополучия.

Предсказание о долгой жизни

Сам Басилашвили признался, что еще ранее получил предсказание от гадалки: она уверяла, что актер проживет дольше 90 лет. Артист добавил, что склонен доверять этим словам.

Карьера и творческое наследие

Олег Басилашвили является народным артистом СССР, это звание он получил в 1984 году. За свою карьеру он снялся более чем в сотне фильмов. Среди самых известных работ — «Служебный роман», «Калифорнийская сюита», «Курьер», «Вокзал для двоих», «Вечный зов».