Заправки ограничивают отпуск бензина: что происходит на топливном рынке России

В разных регионах России автозаправочные станции начали вводить ограничения на отпуск бензина. Часть сетей разрешает заправляться лишь по 10–20 литров на клиента, а некоторые временно перешли исключительно на продажу дизеля. Такие меры, по словам участников рынка, помогают избежать полного закрытия АЗС на фоне дефицита топлива, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Известия" .

Фото: pxhere.com

География проблемы

По данным Независимого топливного союза (НТС), перебои с поставками бензина фиксируются уже больше месяца. Наиболее остро ситуация проявилась:

в Центральной России,

на юге страны,

в Поволжье,

на Дальнем Востоке.

Ранее сообщения о локальном дефиците поступали более чем из десяти субъектов РФ. Факт введения ограничений подтвердили представители бизнеса в Московской, Ленинградской, Рязанской и Нижегородской областях.

Почему возник дефицит

Эксперты объясняют происходящее совокупностью факторов:

Сезонный рост спроса : осенью традиционно увеличивается потребление топлива.

Снижение производства бензина : часть нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) остановлены на ремонт.

Разрыв между биржевыми и розничными ценами: бензин на оптовом рынке стоит дороже, чем в рознице, поэтому небольшим АЗС невыгодно закупать и продавать его.

Реакция властей

Чтобы не допустить резкого скачка цен, правительство решило временно ограничить экспорт бензина. Сейчас рассматривается возможность ввести аналогичный запрет и на вывоз дизельного топлива.

Перспективы рынка

По словам президента НТС Павла Баженова, введённые лимиты на отпуск топлива — это вынужденная мера, которая должна помочь заправочным сетям сохранить работу в сложный период. Однако эксперты отмечают: если дисбаланс спроса и предложения сохранится, проблема может затронуть больше регионов и продлиться дольше, чем рассчитывают власти.