Заправки ограничивают отпуск бензина: что происходит на топливном рынке России

В разных регионах России автозаправочные станции начали вводить ограничения на отпуск бензина. Часть сетей разрешает заправляться лишь по 10–20 литров на клиента, а некоторые временно перешли исключительно на продажу дизеля. Такие меры, по словам участников рынка, помогают избежать полного закрытия АЗС на фоне дефицита топлива, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Известия".
По данным Независимого топливного союза (НТС), перебои с поставками бензина фиксируются уже больше месяца. Наиболее остро ситуация проявилась:
в Центральной России,
на юге страны,
в Поволжье,
на Дальнем Востоке.
Ранее сообщения о локальном дефиците поступали более чем из десяти субъектов РФ. Факт введения ограничений подтвердили представители бизнеса в Московской, Ленинградской, Рязанской и Нижегородской областях.
Эксперты объясняют происходящее совокупностью факторов:
Сезонный рост спроса: осенью традиционно увеличивается потребление топлива.
Снижение производства бензина: часть нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) остановлены на ремонт.
Разрыв между биржевыми и розничными ценами: бензин на оптовом рынке стоит дороже, чем в рознице, поэтому небольшим АЗС невыгодно закупать и продавать его.
Чтобы не допустить резкого скачка цен, правительство решило временно ограничить экспорт бензина. Сейчас рассматривается возможность ввести аналогичный запрет и на вывоз дизельного топлива.
По словам президента НТС Павла Баженова, введённые лимиты на отпуск топлива — это вынужденная мера, которая должна помочь заправочным сетям сохранить работу в сложный период. Однако эксперты отмечают: если дисбаланс спроса и предложения сохранится, проблема может затронуть больше регионов и продлиться дольше, чем рассчитывают власти.
