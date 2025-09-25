18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.68
636.26
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.09.2025, 14:21

Заправки ограничивают отпуск бензина: что происходит на топливном рынке России

Новости Мира 0 389

В разных регионах России автозаправочные станции начали вводить ограничения на отпуск бензина. Часть сетей разрешает заправляться лишь по 10–20 литров на клиента, а некоторые временно перешли исключительно на продажу дизеля. Такие меры, по словам участников рынка, помогают избежать полного закрытия АЗС на фоне дефицита топлива, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Известия".

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

География проблемы

По данным Независимого топливного союза (НТС), перебои с поставками бензина фиксируются уже больше месяца. Наиболее остро ситуация проявилась:

  • в Центральной России,

  • на юге страны,

  • в Поволжье,

  • на Дальнем Востоке.

Ранее сообщения о локальном дефиците поступали более чем из десяти субъектов РФ. Факт введения ограничений подтвердили представители бизнеса в Московской, Ленинградской, Рязанской и Нижегородской областях.

Почему возник дефицит

Эксперты объясняют происходящее совокупностью факторов:

  • Сезонный рост спроса: осенью традиционно увеличивается потребление топлива.

  • Снижение производства бензина: часть нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) остановлены на ремонт.

  • Разрыв между биржевыми и розничными ценами: бензин на оптовом рынке стоит дороже, чем в рознице, поэтому небольшим АЗС невыгодно закупать и продавать его.

Реакция властей

Чтобы не допустить резкого скачка цен, правительство решило временно ограничить экспорт бензина. Сейчас рассматривается возможность ввести аналогичный запрет и на вывоз дизельного топлива.

Перспективы рынка

По словам президента НТС Павла Баженова, введённые лимиты на отпуск топлива — это вынужденная мера, которая должна помочь заправочным сетям сохранить работу в сложный период. Однако эксперты отмечают: если дисбаланс спроса и предложения сохранится, проблема может затронуть больше регионов и продлиться дольше, чем рассчитывают власти.

3
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?