Золотая осень нашептала богатство: названы знаки зодиака, на которых свалятся деньги

Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, какие знаки зодиака ожидает денежное изобилие в период с сентября по ноябрь 2025 года. По ее словам, осень станет временем внезапных находок, выгодных предложений и роста доходов для Тельцов, Дев, Скорпионов и Козерогов, сообщает Lada.kz со ссылкой на pg12.ru.