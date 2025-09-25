18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.09.2025, 15:47

Золотая осень нашептала богатство: названы знаки зодиака, на которых свалятся деньги

Новости Мира 0 855

Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, какие знаки зодиака ожидает денежное изобилие в период с сентября по ноябрь 2025 года. По ее словам, осень станет временем внезапных находок, выгодных предложений и роста доходов для Тельцов, Дев, Скорпионов и Козерогов, сообщает Lada.kz со ссылкой на pg12.ru.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Телец: деньги через работу и инициативу

Для представителей знака Телец этот период откроет новые горизонты в карьере и бизнесе.

  • Финансовый рост придет благодаря профессиональным достижениям.

  • Новые проекты и готовность брать на себя ответственность принесут ощутимую прибыль.

  • Важно сохранять дипломатичность в отношениях с коллегами и партнерами, чтобы укрепить капитал и не потерять удачные возможности.

Дева: неожиданные поступления и инвестиции

Девам осень сулит приятные финансовые сюрпризы. Возможны доходы от вложений, сделанных ранее.

  • Звезды советуют внимательно планировать бюджет и избегать чрезмерных трат.

  • Этот период благоприятен для инвестиций в образование и развитие.

  • Финансовые поступления помогут Девам укрепить уверенность в будущем.

Скорпион: поддержка и закрытие долгов

Для Скорпионов осень станет временем финансовой стабильности и завершения старых обязательств.

  • Ожидается поддержка влиятельных людей и доступ к ранее недостижимым возможностям.

  • Выгодные предложения помогут улучшить материальное положение.

  • Финансовый успех положительно скажется и на личной жизни, обеспечив комфорт и гармонию.

Козерог: неожиданные доходы и карьерный рост

Козерогов ожидают новые источники дохода – повышение, премия или крупный контракт.

  • Целеустремленность и энергия помогут не только укрепить финансы, но и создать прочный фундамент для будущих достижений.

  • Важно сохранять честность и последовательность в действиях.

  • Осень станет временем реализации давних амбиций.

Советы астролога для всех знаков

Василиса Володина подчеркнула, что осенняя энергия благоприятна для новых начинаний и формирования финансовой уверенности.

  • Следует тщательно планировать расходы и инвестиции.

  • Важно поддерживать баланс между работой и отдыхом, чтобы избежать выгорания.

  • Осень 2025 года станет периодом сбора плодов усилий, вложенных ранее, и для многих действительно окажется «золотой» в материальном плане.

