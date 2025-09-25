Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы

В Париже вынесен приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози. Суд признал его виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании 2007 года и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает телеканал BFMTV, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По материалам следствия, в 2005 году Саркози достиг договоренности с лидером Ливии Муаммаром Каддафи. Французский политик якобы согласился принять финансирование своей кампании в обмен на политическую поддержку Триполи на международной арене.
Экс-президенту вменялись коррупция, незаконное финансирование избирательной кампании и сокрытие государственных средств Ливии. Сам Саркози на протяжении всего расследования утверждал, что дело строится на недоказанных предположениях и не имеет надежной доказательной базы.
Первые заявления о тайных переводах прозвучали в 2011 году. Тогда сын Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам — в интервью телеканалу Euronews публично обвинил Саркози в получении финансовой помощи от Триполи и призвал его признать этот факт.
Комментарии0 комментарий(ев)