В Иране исчезло крупнейшее солёное озеро Азии

Қазақ тіліне аудару

Озеро Урмия, расположенное на северо-западе Ирана, полностью высохло. Этот уникальный солёный водоём считался крупнейшим в Азии и существовал свыше 4 000 лет. По данным Bild, в 1980-е годы его размеры достигали 140 километров в длину и 55 километров в ширину, что делало Урмию в десять раз больше Боденского озера. Однако к лету 2025 года на спутниковых снимках можно увидеть лишь потрескавшееся дно и отдельные небольшие лужи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Bild .

Фото: BILD

Причины экологической катастрофы

Иранские экологи и оппозиционные СМИ возлагают ответственность за исчезновение озера на действия властей. По информации Iran News Update, в стране функционирует более миллиона нелегальных колодцев. Их бесконтрольное использование в течение десятилетий истощало запасы подземных вод, что ускорило пересыхание Урмии.

Угроза для миллионов людей

Исчезновение озера несёт серьёзные риски для населения региона. Эксперты предупреждают: сильные ветры могут разносить соль по огромным территориям. Это приведёт к засолению сельскохозяйственных земель, снижению урожайности и загрязнению воздуха.

Под угрозой оказываются такие крупные города, как Урмия, Тебриз и Хой. Здесь проживает более 14 миллионов человек, и для них пересыхание озера означает риск соляных бурь, токсичной атмосферы и коллапса сельского хозяйства.

Часть глобального водного кризиса

Как отмечает The Guardian, исчезновение Урмии — не единичное явление. За последние полвека Иран лишился около 70% озёр, водохранилищ и водно-болотных угодий. По данным ООН, климатические изменения и рост температуры будут лишь усиливать давление на ограниченные водные ресурсы страны, делая проблему ещё более острой.