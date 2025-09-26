“Вам чек нужен?”. Зачем кассир говорит это покупателю

Қазақ тіліне аудару

Младший юрист Национальной юридической компании «Митра» Анна Циммерман в интервью «Прайму» подчеркнула, что покупателям не следует отказываться от получения кассового чека при покупке товаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Почему магазины предлагают отказаться от чека

Циммерман отметила, что отказ от печатного документа выгоден самим торговым точкам. Экономия происходит на:

бумаге для чеков;

чернилах для кассовых аппаратов;

обслуживании фискальных накопителей.

При этом магазины могут представлять отказ от чеков как экологическую инициативу — сокращение использования бумаги якобы защищает окружающую среду.

Чек — главный документ для защиты прав покупателя

Юрист пояснила, что кассовый чек является основным доказательством совершенной покупки и условий сделки. Без него покупателю значительно сложнее:

вернуть товар;

обменять покупку по гарантии;

оформить претензию в магазине.

Циммерман добавила, что хотя факт покупки можно подтвердить и другими способами — выпиской по банковской карте, показаниями свидетелей, штрих-кодом на упаковке или видеозаписями с камер — на практике такие доказательства работают не всегда.

Электронный чек имеет такую же силу

Анна Циммерман подчеркнула, что электронный чек ничем не уступает бумажному по юридической силе. Главное — всегда иметь документ, подтверждающий покупку, чтобы защитить свои права в случае проблем с товаром.