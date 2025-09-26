18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.09.2025, 19:44

"Вам чек нужен?". Зачем кассир говорит это покупателю

Новости Мира

Младший юрист Национальной юридической компании «Митра» Анна Циммерман в интервью «Прайму» подчеркнула, что покупателям не следует отказываться от получения кассового чека при покупке товаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

 

Почему магазины предлагают отказаться от чека

Циммерман отметила, что отказ от печатного документа выгоден самим торговым точкам. Экономия происходит на:

  • бумаге для чеков;

  • чернилах для кассовых аппаратов;

  • обслуживании фискальных накопителей.

При этом магазины могут представлять отказ от чеков как экологическую инициативу — сокращение использования бумаги якобы защищает окружающую среду.

Чек — главный документ для защиты прав покупателя

Юрист пояснила, что кассовый чек является основным доказательством совершенной покупки и условий сделки. Без него покупателю значительно сложнее:

  • вернуть товар;

  • обменять покупку по гарантии;

  • оформить претензию в магазине.

Циммерман добавила, что хотя факт покупки можно подтвердить и другими способами — выпиской по банковской карте, показаниями свидетелей, штрих-кодом на упаковке или видеозаписями с камер — на практике такие доказательства работают не всегда.

Электронный чек имеет такую же силу

Анна Циммерман подчеркнула, что электронный чек ничем не уступает бумажному по юридической силе. Главное — всегда иметь документ, подтверждающий покупку, чтобы защитить свои права в случае проблем с товаром.

Последние комментарии

Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?