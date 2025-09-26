Конец китайского влияния: TikTok переходит под контроль США

Қазақ тіліне аудару

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переводе TikTok под контроль США. Документ, опубликованный на сайте Белого дома, носит название «Сохранение TikTok при защите национальной безопасности», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: REUTERS

Новое управление TikTok

Согласно указу, приложение TikTok в США теперь будет управляться совместным предприятием, зарегистрированным на территории Соединенных Штатов.

Документ подчеркивает, что теперь социальная сеть «больше не будет контролироваться каким-либо иностранным противником». Ранее TikTok принадлежал китайской компании ByteDance Ltd. и её филиалам, которые теперь владеют менее чем 20% акций новой структуры.

Президент отметил:

«Новое совместное предприятие будет управляться новым советом директоров и подчиняться правилам, которые должным образом защищают данные американцев и нашу национальную безопасность».

Политика смены контроля

В последние дни своего президентства Джо Байден анонсировал блокировку TikTok в США, мотивируя это отказом китайской компании продать сеть американскому владельцу. Запрет вступил в силу 19 января 2025 года.

Однако уже 20 января 2025 года Трамп, вернувшись в Белый дом, отменил это решение и прокомментировал его через собственный ролик в TikTok. В результате американские пользователи провели без сети около суток.

Тем не менее, Трамп продолжил политику Байдена в отношении TikTok, предоставив отсрочку для поиска нового владельца. После переговоров с КНР блокировка соцсети была отложена до 16 декабря 2025 года.

Крупные инвесторы в новой структуре

21 сентября Трамп сообщил, что в сделку по TikTok вошли несколько ключевых американских инвесторов:

Ларри Эллисон, сооснователь Oracle и второй по богатству человек в мире;

Майкл Делл, глава Dell;

представители семьи Мердок.

Эта структура позволит TikTok продолжить работу в США под контролем национальных инвесторов и обеспечит защиту данных американских пользователей.