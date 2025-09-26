18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
544.26
634.72
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.09.2025, 06:20

Конец китайского влияния: TikTok переходит под контроль США

Новости Мира 0 825

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переводе TikTok под контроль США. Документ, опубликованный на сайте Белого дома, носит название «Сохранение TikTok при защите национальной безопасности», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Новое управление TikTok

Согласно указу, приложение TikTok в США теперь будет управляться совместным предприятием, зарегистрированным на территории Соединенных Штатов.

Документ подчеркивает, что теперь социальная сеть «больше не будет контролироваться каким-либо иностранным противником». Ранее TikTok принадлежал китайской компании ByteDance Ltd. и её филиалам, которые теперь владеют менее чем 20% акций новой структуры.

Президент отметил:

«Новое совместное предприятие будет управляться новым советом директоров и подчиняться правилам, которые должным образом защищают данные американцев и нашу национальную безопасность».

Политика смены контроля

В последние дни своего президентства Джо Байден анонсировал блокировку TikTok в США, мотивируя это отказом китайской компании продать сеть американскому владельцу. Запрет вступил в силу 19 января 2025 года.

Однако уже 20 января 2025 года Трамп, вернувшись в Белый дом, отменил это решение и прокомментировал его через собственный ролик в TikTok. В результате американские пользователи провели без сети около суток.

Тем не менее, Трамп продолжил политику Байдена в отношении TikTok, предоставив отсрочку для поиска нового владельца. После переговоров с КНР блокировка соцсети была отложена до 16 декабря 2025 года.

Крупные инвесторы в новой структуре

21 сентября Трамп сообщил, что в сделку по TikTok вошли несколько ключевых американских инвесторов:

  • Ларри Эллисон, сооснователь Oracle и второй по богатству человек в мире;

  • Майкл Делл, глава Dell;

  • представители семьи Мердок.

Эта структура позволит TikTok продолжить работу в США под контролем национальных инвесторов и обеспечит защиту данных американских пользователей.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?