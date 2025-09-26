18+
26.09.2025, 07:41

Алиев назвал главную причину обмеления Каспийского моря

Новости Мира 0 1 497

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что стремительное обмеление Каспийского моря связано в первую очередь с экологическими проблемами, а не с изменением климата. Свою позицию он озвучил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

©Kremlin Pool/Global Look Press
©Kremlin Pool/Global Look Press

Вопрос экологии поднимался еще в 2022 году

Глава государства напомнил, что еще в 2022 году на саммите прикаспийских стран он поднимал проблему ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. По словам Алиева, за последние годы ситуация только ухудшилась.

«Сегодня ситуация гораздо хуже. Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина — не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями», — подчеркнул президент Азербайджана.

Азербайджан готов к международному сотрудничеству

Алиев отметил готовность Азербайджана к тесному взаимодействию с ООН и другими международными организациями для решения проблемы обмеления Каспийского моря.

Россия также ищет пути борьбы с обмелением

Ранее, 19 июня, президент России Владимир Путин сообщил, что правительство РФ получило поручение разработать меры по борьбе с обмелением Каспийского моря. По его словам, совместно с Азербайджаном разрабатываются возможные пути решения экологической проблемы.

