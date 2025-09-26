Почему нельзя сдерживать чихание: врач объяснила последствия

При чихании резко возрастает давление в дыхательных путях и носоглотке. Организм готов выпустить поток воздуха с высокой скоростью, очищая дыхательные пути, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Если же попытаться сдержать чихание, давление внутри перенаправляется на соседние структуры:
уши, что может повредить барабанную перепонку;
глаза, вызывая разрыв мелких сосудов;
мелкие сосуды слизистой носа.
Это приводит к ряду неприятных последствий:
повреждение барабанной перепонки;
заброс инфекции в среднее ухо;
головная боль и заложенность ушей;
разрывы мелких сосудов.
По словам Аль-Терк, к офтальмологам часто обращаются пациенты после того, как подавили чихание. Одним из типичных последствий становится субконъюнктивальное кровоизлияние — ярко-красное пятно на белке глаза, вызванное разрывом тонких сосудов конъюнктивы из-за резкого скачка давления.
Чаще всего такое кровоизлияние не угрожает зрению, но выглядит пугающе и сопровождается неприятными ощущениями. В редких случаях чрезмерное давление может вызвать кровоизлияние в сетчатку, что требует медицинского наблюдения и лечения.
Чихание — это естественный способ организма защищать себя от пыли, аллергенов и микробов. Подавляя его, человек вмешивается в этот процесс и подвергает здоровье риску.
Аль-Терк рекомендует при необходимости соблюдать сдержанность: лучше прикрывать рот и нос платком или локтем, но позволять воздуху выходить свободно.
