Почему нельзя сдерживать чихание: врач объяснила последствия

При чихании резко возрастает давление в дыхательных путях и носоглотке. Организм готов выпустить поток воздуха с высокой скоростью, очищая дыхательные пути, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Если же попытаться сдержать чихание, давление внутри перенаправляется на соседние структуры:

уши, что может повредить барабанную перепонку;

глаза, вызывая разрыв мелких сосудов;

мелкие сосуды слизистой носа.

Это приводит к ряду неприятных последствий:

повреждение барабанной перепонки;

заброс инфекции в среднее ухо;

головная боль и заложенность ушей;

разрывы мелких сосудов.

Последствия для глаз

По словам Аль-Терк, к офтальмологам часто обращаются пациенты после того, как подавили чихание. Одним из типичных последствий становится субконъюнктивальное кровоизлияние — ярко-красное пятно на белке глаза, вызванное разрывом тонких сосудов конъюнктивы из-за резкого скачка давления.

Чаще всего такое кровоизлияние не угрожает зрению, но выглядит пугающе и сопровождается неприятными ощущениями. В редких случаях чрезмерное давление может вызвать кровоизлияние в сетчатку, что требует медицинского наблюдения и лечения.

Как правильно чихать в общественных местах

Чихание — это естественный способ организма защищать себя от пыли, аллергенов и микробов. Подавляя его, человек вмешивается в этот процесс и подвергает здоровье риску.

Аль-Терк рекомендует при необходимости соблюдать сдержанность: лучше прикрывать рот и нос платком или локтем, но позволять воздуху выходить свободно.