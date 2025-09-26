18+
26.09.2025, 09:12

Почему нельзя сдерживать чихание: врач объяснила последствия

Новости Мира

При чихании резко возрастает давление в дыхательных путях и носоглотке. Организм готов выпустить поток воздуха с высокой скоростью, очищая дыхательные пути, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Если же попытаться сдержать чихание, давление внутри перенаправляется на соседние структуры:

  • уши, что может повредить барабанную перепонку;

  • глаза, вызывая разрыв мелких сосудов;

  • мелкие сосуды слизистой носа.

Это приводит к ряду неприятных последствий:

  • повреждение барабанной перепонки;

  • заброс инфекции в среднее ухо;

  • головная боль и заложенность ушей;

  • разрывы мелких сосудов.

Последствия для глаз

По словам Аль-Терк, к офтальмологам часто обращаются пациенты после того, как подавили чихание. Одним из типичных последствий становится субконъюнктивальное кровоизлияние — ярко-красное пятно на белке глаза, вызванное разрывом тонких сосудов конъюнктивы из-за резкого скачка давления.

Чаще всего такое кровоизлияние не угрожает зрению, но выглядит пугающе и сопровождается неприятными ощущениями. В редких случаях чрезмерное давление может вызвать кровоизлияние в сетчатку, что требует медицинского наблюдения и лечения.

Как правильно чихать в общественных местах

Чихание — это естественный способ организма защищать себя от пыли, аллергенов и микробов. Подавляя его, человек вмешивается в этот процесс и подвергает здоровье риску.

Аль-Терк рекомендует при необходимости соблюдать сдержанность: лучше прикрывать рот и нос платком или локтем, но позволять воздуху выходить свободно.

